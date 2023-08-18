Луческу спровокував скандал на післяматчевій пресконференції: що зробив тренер

Мірча Луческу на зустрічі із журналістами. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував вихід своєї команди до наступної стадії Ліги Конференцій. На післяматчевій пресконференції після гри з "Арісом" грецькі журналісти спровокували тренера.

Луческу достроково завершив спілкування із пресою, повідомляє журналіст Андрій Шахов (молодший).

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Після перемоги над "Арісом" у серії пенальті з рахунком 6:5 Мірча Луческу подякував уболівальникам і припустив, що протистояння з турецьким "Бешикташем" у Лізі Конференцій стане для "Динамо" ще складнішим випробуванням. Румунський наставник зазначив, що у його кар'єрі давно не було серії пенальті. Востаннє це сталося у матчі проти "Динамо", коли Луческу очолював "Шахтар".

Команда святкує перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренер порадувався перемозі в єврокубках ПАОКу, який очолює його син Разван, а також розповів, що "Динамо" прямує до Одеси на матч із "Чорноморцем", після чого повернеться до Бухаресту.

Заява українського клубу. Скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Скандал на пресконференції

Грецькі журналісти спровокували наставника питанням, як він оцінює жести гравців "Динамо" після матчу. На це румунський фахівець наголосив, що гравці дали волю емоціям, але мали на це право.

Коментар прес-аташе "Динамо" Андрія Шахова. Скриншот Facebook

"Ви бачили, які банери вивісили грецькі вболівальники на першому матчі? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую цього і перепрошую, але ви повинні розуміти наших футболістів. Тому що вони бачили банери фанатів "Аріса" проти "України проти військових. Я, звичайно, не можу погодитися з деякими жестами. Сподіваюся, що такого більше не повториться в майбутньому. Я сам не очікував такого. Але реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати "Аріса", — розповів Мірча Луческу.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" із несподіваного ракурсу.

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