Луческу спровоцировал скандал на послематчевой пресс-конференции: что сделал тренер
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал выход своей команды в следующую стадию Лиги Конференций. На послематчевой пресс-конференции после игры с "Арисом" греческие журналисты спровоцировали тренера.
Луческу досрочно завершил общение с прессой, сообщает журналист Андрей Шахов (младший).
После победы над "Арисом" в серии пенальти со счетом 6:5 Мирча Луческу поблагодарил болельщиков и предположил, что противостояние с турецким "Бешикташем" в Лиге Конференций станет для "Динамо" еще более сложным испытанием. Румынский наставник отметил, что в его карьере давно не было серии пенальти. В последний раз это случилось в матче против "Динамо", когда Луческу возглавлял "Шахтер".
Тренер порадовался победе в еврокубках ПАОКа, который возглавляет его сын Разван, а также рассказал, что "Динамо" направляется в Одессу на матч с "Черноморцем", после чего вернется в Бухарест.
Скандал на пресс-конференции
Греческие журналисты спровоцировали наставника вопросом о том, как он оценивает жесты игроков "Динамо" после матча. На это румынский специалист отметил, что игроки дали волю эмоциям, но имели на это право.
"Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики на первом матче? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты "Ариса", — рассказал Мирча Луческу.
Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.
Форвард Роман Яремчук отличился хет-триком за "Брюгге": видео голов украинца.
Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне.
Сикан решил, в каком клубе продолжит карьеру.
Де Хеа выбрал новый клуб: испанец подпишет контракт с грандом.