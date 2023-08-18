Луческу спровоцировал скандал на послематчевой пресс-конференции: что сделал тренер

Мирча Луческу на встрече с журналистами. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал выход своей команды в следующую стадию Лиги Конференций. На послематчевой пресс-конференции после игры с "Арисом" греческие журналисты спровоцировали тренера.

Луческу досрочно завершил общение с прессой, сообщает журналист Андрей Шахов (младший).

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После победы над "Арисом" в серии пенальти со счетом 6:5 Мирча Луческу поблагодарил болельщиков и предположил, что противостояние с турецким "Бешикташем" в Лиге Конференций станет для "Динамо" еще более сложным испытанием. Румынский наставник отметил, что в его карьере давно не было серии пенальти. В последний раз это случилось в матче против "Динамо", когда Луческу возглавлял "Шахтер".

Команда празднует победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренер порадовался победе в еврокубках ПАОКа, который возглавляет его сын Разван, а также рассказал, что "Динамо" направляется в Одессу на матч с "Черноморцем", после чего вернется в Бухарест.

Заявление украинского клуба. Скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Скандал на пресс-конференции

Греческие журналисты спровоцировали наставника вопросом о том, как он оценивает жесты игроков "Динамо" после матча. На это румынский специалист отметил, что игроки дали волю эмоциям, но имели на это право.

Комментария пресс-атташе "Динамо" Андрея Шахова. Скриншот Facebook

"Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики на первом матче? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты "Ариса", — рассказал Мирча Луческу.

Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

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