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Луческу став кандидатом на посаду головного тренера збірної України — що відомо

20 липня 2024 11:50
Валерій Ковалевич - Редактор
В УАФ прокоментували чутки про запрошення Луческу до збірної України
Мірча Луческу під час роботи в Україні. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська Асоціація футболу відреагувала на чутки про зміну головного тренера національної команди. Мірча Луческу став одним із кандидатів на пост, який зараз обіймає Сергій Ребров.

Президент УАФ Андрій Шевченко вже спілкувався на цю тему з Мірчею Луческу, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Контракт Сергія Реброва з УАФ чинний до кінця літа 2026 року. Тренер має підготувати збірну України до виступу на чемпіонаті світу, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Однак після невдалого виступу "синьо-жовтих" на Євро-2024 Реброва можуть замінити іншим наставником.

Мірча Луческу
Мірча Луческу відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"

Переговори з Луческу

За інформацією українських журналістів, президент УАФ Андрій Шевченко вже говорив із колишнім тренером "Динамо" та "Шахтаря" Мірчею Луческу про збірну України. Обговорювалося, що 78-річний фахівець замінить Сергія Реброва на посаді наставника "синьо-жовтих".

Сергій Ребров
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: скриншот Megogo

Цю інформацію підтверджують румунські журналісти. Проте в УАФ спростували можливість, що Луческу може стати головним тренером збірної України. Відомо також, що досвідчений наставник є кандидатом на аналогічну посаду збірної Румунії.

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спорт УАФ футбол Збірна України з футболу Мірча Луческу тренер

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