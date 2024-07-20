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Луческу стал кандидатом на пост главного тренера сборной Украины — что известно

20 июля 2024 11:50
Валерий Ковалевич - Редактор
В УАФ прокомментировали слухи о приглашении Луческу в сборную Украины
Мирча Луческу во время работы в Украине. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинская Ассоциация футбола отреагировала на слухи о смене главного тренера национальной команды. Мирча Луческу стал одним из кандидатов на пост, который сейчас занимает Сергей Реброва. 

Президент УАФ Андрей Шевченко уже общался на эту тему с Мирчей Луческу, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

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Контракт Сергея Реброва с УАФ действует до конца лета 2026 года. Тренер должен подготовить сборную Украины к выступлению на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Однако после неудачного выступления "сине-желтых" на Евро-2024 Реброва могут заменить другим наставником. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Переговоры с Луческу 

Согласно информации украинских журналистов, президент УАФ Андрей Шевченко уже говорил с бывшим тренером "Динамо" и "Шахтера" Мирчей Луческу о сборной Украины. Обсуждалось, что 78-летний специалист заменит Сергея Реброва на посту наставника "сине-желтых". 

Сергей Ребров
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: скриншот Megogo

Эту информацию подтверждают и румынские журналисты. Однако в УАФ опровергли возможность того, что Луческу может стать главным тренером сборной Украины. Известно также, что опытный наставник является кандидатом на аналогичную должность в сборной Румынии. 

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