В УАФ прокомментировали слухи о приглашении Луческу в сборную Украины

Луческу стал кандидатом на пост главного тренера сборной Украины — что известно
Украинская Ассоциация футбола отреагировала на слухи о смене главного тренера национальной команды. Мирча Луческу стал одним из кандидатов на пост, который сейчас занимает Сергей Реброва.
Президент УАФ Андрей Шевченко уже общался на эту тему с Мирчей Луческу, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".
Контракт Сергея Реброва с УАФ действует до конца лета 2026 года. Тренер должен подготовить сборную Украины к выступлению на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Однако после неудачного выступления "сине-желтых" на Евро-2024 Реброва могут заменить другим наставником.
Переговоры с Луческу
Согласно информации украинских журналистов, президент УАФ Андрей Шевченко уже говорил с бывшим тренером "Динамо" и "Шахтера" Мирчей Луческу о сборной Украины. Обсуждалось, что 78-летний специалист заменит Сергея Реброва на посту наставника "сине-желтых".
Эту информацию подтверждают и румынские журналисты. Однако в УАФ опровергли возможность того, что Луческу может стать главным тренером сборной Украины. Известно также, что опытный наставник является кандидатом на аналогичную должность в сборной Румынии.
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