"Луческу вичерпав себе": журналіст розкритикував тренера "Динамо"

Мірча Луческу проводить тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Відомий спортивний коментатор і журналіст Віктор Вацко припустив, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу більше не може бути корисним столичній команді. "Біло-сині" опинилися на межі раннього вильоту з єврокубкового турніру.

У грі футболістів "Динамо" з'явилася неузгодженість, повідомив журналіст у рамках авторського проєкту "Вацко Live".

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Київське "Динамо" програло перший матч кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій на полі грецького "Аріса" з рахунком 0:1. Українській команді непросто потрапити до групової стадії турніру. "Біло-синім" належить обіграти не тільки "Аріс" у зустрічі-відповіді, а й пройти переможця пари "Нефтчі" — "Бешикташ".

Проблеми Луческу

За інформацією журналістів, президент "Динамо" Ігор Суркіс може звільнити Мірчу Луческу у тому випадку, якщо команда не зуміє пробитися на групову стадію Ліги Конференцій. Віктор Вацко вважає, що цей варіант може піти "біло-синім" на користь.

Мірча Луческу перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Журналіст вважає, що "Аріс" слушно переміг "Динамо". Вацко засумнівався у тому, що ставка на Мірчу Луческу цього сезону може зіграти. Не виключено, що українська команда заграє впевненіше після зміни наставника.

"Меня не залишає відчуття, що Луческу вичерпав себе, що ця команда грає на майстерності та таланті футболістів. Знову і проти "Аріса" багато неузгодженості в оборонних діях", — розповів Віктор Вацко.

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