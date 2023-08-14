"Луческу иссяк": журналист раскритиковал тренера "Динамо"

Мирча Луческу проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко допустил, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу больше не может быть полезен столичной команде. "Бело-синие" оказались на грани раннего вылета из еврокубкового турнира.

В игре футболистов "Динамо" появилась несогласованность, сообщил журналист в рамках авторского проекта "Вацко Live".

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Киевские "Динамо" проиграло первый матч квалификационного раунда Лиги Конференций на поле греческого "Ариса" со счетом 0:1. Украинской команде будет непросто попасть в групповую стадию турнира. "Бело-синим" предстоит обыграть не только "Арис" в ответной встрече, но и пройти победителя пары "Нефтчи" — "Бешикташ".

Проблемы Луческу

Согласно информации журналистов, президент "Динамо" Игорь Суркис может уволить Мирчу Луческу в том случае, если команда не сумеет пробиться на групповую стадию Лиги Конференций. Виктор Вацко считает, что этот вариант может пойти "бело-синим" на пользу.

Мирча Луческу перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Журналист считает, что "Арис" справедливо победил "Динамо". Вацко усомнился в том, что ставка на Мирчу Луческу в этом сезоне может сыграть. Не исключено, что украинская команда заиграет более уверенно после смены наставника.

"Меня не покидает ощущение, что Луческу иссяк, что эта команда играет на мастерстве и таланте футболистов. Снова и против "Ариса" много несогласованности в оборонных действиях", — рассказал Виктор Вацко.

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