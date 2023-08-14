Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Луческу иссяк": журналист раскритиковал тренера "Динамо" arrow

"Луческу иссяк": журналист раскритиковал тренера "Динамо"

14 августа 2023 17:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Луческу иссяк": журналист раскритиковал тренера "Динамо"
Мирча Луческу проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко допустил, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу больше не может быть полезен столичной команде. "Бело-синие" оказались на грани раннего вылета из еврокубкового турнира. 

В игре футболистов "Динамо" появилась несогласованность, сообщил журналист в рамках авторского проекта "Вацко Live". 

Читайте также:

Киевские "Динамо" проиграло первый матч квалификационного раунда Лиги Конференций на поле греческого "Ариса" со счетом 0:1. Украинской команде будет непросто попасть в групповую стадию турнира. "Бело-синим" предстоит обыграть не только "Арис" в ответной встрече, но и пройти победителя пары "Нефтчи" — "Бешикташ". 

Проблемы Луческу 

Согласно информации журналистов, президент "Динамо" Игорь Суркис может уволить Мирчу Луческу в том случае, если команда не сумеет пробиться на групповую стадию Лиги Конференций. Виктор Вацко считает, что этот вариант может пойти "бело-синим" на пользу. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Журналист считает, что "Арис" справедливо победил "Динамо". Вацко усомнился в том, что ставка на Мирчу Луческу в этом сезоне может сыграть. Не исключено, что украинская команда заиграет более уверенно после смены наставника. 

еня не покидает ощущение, что Луческу иссяк, что эта команда играет на мастерстве и таланте футболистов. Снова и против "Ариса" много несогласованности в оборонных действиях", — рассказал Виктор Вацко. 

Напомним, Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно. 

Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь. 

Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа. 

Мбаппе принял решение о будущем и разочаровал топ-клуб. 

У клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз