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Лукаку обійшов Левандовські за важливим показником, попереду лише Роналду та Пушкаш

20 листопада 2023 08:49
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Агабекян Карен
редактор
Лукаку обійшов Левандовські за важливим показником, попереду лише Роналду та Пушкаш
Бельгійський голеадор Ромелу Лукаку. Фото: REUTERS/Johanna Geron
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В останньому турі групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 збірна Бельгії обіграла з рахунком 5:0 Азербайджан. Покер в матчі оформив Ромелу Лукаку.

Завдяки цим чотирьом голам Лукаку довів кількість забитих м’ячів за збірну до 83-х, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бельгія в матчі з Азербайджаном забила на 17-й хвилині після удару Лукаку. Потім вони отримали перевагу на 24-й хвилині, коли Едді побачив перед очима другу жовту картку та покинув поле.

Поки Азербайджан намагався перелаштуватись Лукаку забив ще на 26-й, 30-й та 37-й хвилинах. Виходить, що на покер гравець витратив всього 20 хвилин.

Бельгія — Азербайджан — 5:0

Голи: Лукаку, 17, 26, 29, 37, Троссар, 90.

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген (Аль-Дахіль, 84), Теат (Салемакерс, 59) — Вранкс (Тілеманс, 46), Мангаля — Бакайоко (Карраско, 59), Троссар, Доку — Лукаку (Опенда, 46).

Азербайджан: Магомедалієв — Хагверді, Мамедов, Кривоцюк, Джафаркулієв (Алієв, 46) — Байрамов, Махмудов (Джамалов, 76), Едді, Ісаєв (Дінієв, 46) — Емрелі (Ахундзаде, 46), Дадашов (Ахмедзаде, 65).

Попередження: Теат, Вранкс — Едді, Магомедалієв.

Вилучення: Едді, 24 (друге попередження).

Зазначимо, що в переліку кращих бомбардирів національних збірних в Європі Лукаку вийшов на третє місце. У грі проти Азербайджану він обійшов Роберта Левандовські, у якого 81 гол за Польщу.

Попереду Лукаку наразі в переліку знаходяться легендарний угорець Ференц Пушкаш (84) та португалець Кріштіану Роналду (128).

Зазначимо, що Лукаку також став кращим бомбардиром відбору на чемпіонат Європи-2024 — 14 голів. Другий показник у Роналду — 10.

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