Лукаку обошел Левандовски по важному показателю, впереди только Роналду и Пушкаш

Бельгийский голеадор Ромела Лукаку. Фото: REUTERS/Johanna Geron

В последнем туре группового этапа квалификации к чемпионату Европы-2024 сборная Бельгии обыграла Азербайджан со счетом 5:0. Покер в матче оформил Ромелу Лукаку.

Благодаря этим четырем голам Лукаку довел количество забитых мячей за сборную до 83-х, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Лукаку — машина для забивания голов за сборную

Бельгия в матче с Азербайджаном забила на 17-й минуте после удара Лукаку. Затем они получили преимущество на 24-й минуте, когда Эдди увидел перед глазами вторую желтую карточку и покинул поле.

Пока Азербайджан пытался перестроиться, Лукаку забил еще на 26-й, 30-й и 37-й минутах. Выходит, что на покер игрок потратил всего 20 минут.

Бельгия — Азербайджан — 5:0

Голы: Лукаку, 17, 26, 29, 37, Троссар, 90.

Бельгия: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген (Аль-Дахиль, 84), Теат (Саллемакерс, 59) — Вранкс (Тиллеманс, 46), Мангаля — Бакайоко (Карраско, 59), Троссар, Доку — Лукаку (Опенда, 46).

Азербайджан: Магомедалиев — Хагверди, Мамедов, Кривоцюк, Джафаркулиев (Алиев, 46) — Байрамов, Махмудов (Джамалов, 76), Эдди, Исаев (Диниев, 46) — Эмрели (Ахундзаде, 46), Дадашов (Ах.

Предупреждения: Теат, Вранкс — Эдди, Магомедалиев.

Удаление: Эдди, 24 (второе предупреждение).

Отметим, что в списке лучших бомбардиров национальных сборных в Европе Лукаку вышел на третье место. В игре против Азербайджана он обошел Роберта Левандовски, у которого 81 гол за Польшу.

Впереди Лукаку в списке находятся легендарный венгр Ференц Пушкаш (84) и португалец Криштиану Роналду (128).

Отметим, что Лукаку также стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат Европы-2024 — 14 голов. Второй показатель у Роналду — 10.

Напомним, перепалка Усика и Фьюри на пресс-конференции стала мемом — видео.

Довбик признался, что хочет сменить команду.

Килиан Мбаппе переплюнул Месси и Роналду и сделал уникальное достижение.

Судаков может отказать "Ювентусу" из-за интереса испанского гранда.

Роналду установил уникальный бомбардирский рекорд по отбору на Евро-2024.