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Лунін чи Кепа — президент Реала вирішив, кого залишить у клубі

30 січня 2024 19:02
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Агабекян Карен
редактор
Лунін чи Кепа — президент Реала вирішив, кого залишить у клубі
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

Керівництво мадридського "Реала" ухвалило рішення про те, хто залишиться в команді і виконуватиме роль другого голкіпера. Вибір робили між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою.

Вибір особисто робив президент клубу Флорентіно Перес, повідомив портал Don Diario.

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Вибір між голкіперами робив президент, а не головний тренер, бо питання не в тому, хто вийде у старті, а у контрактних зобов'язаннях.

У Луніна контракт із "Реалом" закінчиться влітку 2025 року і клубу треба було вирішити, або готуватися до розтавання, або продовжувати договір.

Кепа зараз грає у "Реалі" на правах оренди до кінця сезону. Тому клубу було важливо вирішити, іспанець залишиться в команді після викупу у "Челсі", або поїде назад до Лондона.

За інформацією джерела, Перес вирішив залишити Луніна в команді та відмовитися від викупу Кепи. З цієї причини розпочали підготовку за новим контрактом для Андрія.

У поточному сезоні за "Реал" Лунін провів 13 матчів у всіх турнірах, пропустив 12 м'ячів та провів п'ять сухих матчів.

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футбол
Реал Мадрид
Флорентіно Перес
Андрій Лунін
Кепа Аррісабалага

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