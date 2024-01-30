Лунін чи Кепа — президент Реала вирішив, кого залишить у клубі

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Керівництво мадридського "Реала" ухвалило рішення про те, хто залишиться в команді і виконуватиме роль другого голкіпера. Вибір робили між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою.

Вибір особисто робив президент клубу Флорентіно Перес, повідомив портал Don Diario.

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Вибір між голкіперами робив президент, а не головний тренер, бо питання не в тому, хто вийде у старті, а у контрактних зобов'язаннях.

У Луніна контракт із "Реалом" закінчиться влітку 2025 року і клубу треба було вирішити, або готуватися до розтавання, або продовжувати договір.

Кепа зараз грає у "Реалі" на правах оренди до кінця сезону. Тому клубу було важливо вирішити, іспанець залишиться в команді після викупу у "Челсі", або поїде назад до Лондона.

За інформацією джерела, Перес вирішив залишити Луніна в команді та відмовитися від викупу Кепи. З цієї причини розпочали підготовку за новим контрактом для Андрія.

У поточному сезоні за "Реал" Лунін провів 13 матчів у всіх турнірах, пропустив 12 м'ячів та провів п'ять сухих матчів.

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