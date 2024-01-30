Лунин или Кепа — президент Реала решил, кого оставит в клубе

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Руководство мадридского "Реала" приняло решение о том, кто останется в команде и будет исполнять роль второго голкипера. Выбор делали между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой.

Выбор лично делал президент клуба Флорентино Перес, сообщил портал Don Diario.

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Выбор между голкиперами делал президент, а не главный тренер, потому что вопрос не в том, кто выйдет в старте, а в контрактных обязательствах.

У Лунина контракт с "Реалом" закончится летом 2025 года и клубу нужно было решить, либо готовиться к расставанию, либо продлевать договор.

Кепа сейчас играет в "Реале" на правах аренды до конца сезона. Поэтому клубу было важно решить, испанец останется в командем после выкупа у "Челси", либо уедет назад в Лондон.

По информации источника, Перес решил оставить Лунина в команде и отказаться от выкупа Кепы. По этой причине начали подготовку по новому контракту для Андрея.

В текущем сезоне за "Реал" Лунин провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 мячей и провел пять сухих матчей.

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