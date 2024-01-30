Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин или Кепа — президент Реала решил, кого оставит в клубе arrow

Лунин или Кепа — президент Реала решил, кого оставит в клубе

30 января 2024 19:02
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунин или Кепа — президент Реала решил, кого оставит в клубе
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Руководство мадридского "Реала" приняло решение о том, кто останется в команде и будет исполнять роль второго голкипера. Выбор делали между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой.

Выбор лично делал президент клуба Флорентино Перес, сообщил портал Don Diario.

Читайте также:

Кто же останется в клубе

Выбор между голкиперами делал президент, а не главный тренер, потому что вопрос не в том, кто выйдет в старте, а в контрактных обязательствах.

У Лунина контракт с "Реалом" закончится летом 2025 года и клубу нужно было решить, либо готовиться к расставанию, либо продлевать договор.

Кепа сейчас играет в "Реале" на правах аренды до конца сезона. Поэтому клубу было важно решить, испанец останется в командем после выкупа у "Челси", либо уедет назад в Лондон.

По информации источника, Перес решил оставить Лунина в команде и отказаться от выкупа Кепы. По этой причине начали подготовку по новому контракту для Андрея.

В текущем сезоне за "Реал" Лунин провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 мячей и провел пять сухих матчей.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.

Лунин потеряет место в основе "Реала" — известная дата возвращения Куртуа.

"Челси" не выплатит "Шахтеру" огромные деньги за Мудрика — известна причина.

"Реал" сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин.

Мудрика пригласят в известный европейский клуб при одном важном условии.

"Динамо" нашло в Турции нового центрального защитника — что о нем известно.

футбол
Реал Мадрид
Флорентино Перес
Андрей Лунин
Кепа Аррисабалага

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме