Лунін надовго залишиться в Реалі — Перес готує вигідну пропозицію

Андрій Лунін рятує "Реал" від голу. Фото: Reuters/Carl Recine

Голкіпер збірної України Андрій Лунін найближчим часом підпише новий контракт із "Реалом". Іспанський клуб задоволений грою молодого воротаря цього сезону.

Над контрактом вже працює президент "Реала", повідомляє Marca.

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Впевнена гра Андрія Луніна у воротах королівського клубу допомогла його команді вийти у півфінал Ліги чемпіонів. Українець став одним із героїв чвертьфіналу у відповідь і взяв два пенальті на полі "Манчестер Сіті".

Лунін та Едерсон під час серії пенальті. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

"Реал" хоче залишити Луніна у Мадриді

За інформацією іспанських журналістів, після фінального свистка у роздягальню "королівського клубу" спустився президент "бланкос" Флорентіно Перес. Він захотів особисто привітати українця із визначною грою.

Водночас Перес попросив юристів "Реала" підготувати для Луніна новий контракт, умови якого виявляться вигіднішими, ніж нинішня угода голкіпера.

Андрій Лунін упіймав м'яч після удару Бернарду Сілви. Фото: Reuters/Molly Darlington

Контракт 25-річного Луніна із мадридським "Реалом" діє до літа 2025 року. Андрій не приховує, що хоче лишитися в іспанській команді. Цього сезону він виграв конкуренцію на місце в основному складі мадридців.

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