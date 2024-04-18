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Лунин надолго останется в Реале — Перес готовит выгодное предложение

18 апреля 2024 16:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин надолго останется в Реале — Перес готовит выгодное предложение
Андрей Лунин спасает "Реал" от гола. Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в ближайшее время подпишет новый контракт с "Реалом". Испанский клуб доволен игрой молодого вратаря в этом сезоне. 

Над контрактом уже работает президент "Реала", сообщает Marca

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Уверенная игра Андрея Лунина в воротах королевского клуба помогла его команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Украинец стал одним из героев ответного четвертьфинала и взял два пенальти на поле "Манчестер Сити". 

Лунин и Эдерсон
Лунин и Эдерсон во время серии пенальти. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

"Реал" хочет оставить Лунина в Мадриде 

По информации испанских журналистов, после финального свистка в раздевалку "королевского клуба" спустился президент "бланкос" Флорентино Перес. Он захотел лично поздравить украинца с выдающейся игрой. 

Одновременно с этим Перес попросил юристов "Реала" подготовить для Лунина новый контракт, условия которого окажутся более выгодными, чем нынешнее соглашение голкипера. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин поймал мяч после удара Бернарду Силвы. Фото: Reuters/Molly Darlington

Контракт 25-летнего Лунина с мадридским "Реалом" действует до лета 2025 года. Андрей не скрывает, что хочет остаться в испанской команде. В этом сезоне он выиграл конкуренцию на место в основном составе мадридцев. 

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Флорентино Перес
Андрей Лунин

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