Лунин надолго останется в Реале — Перес готовит выгодное предложение

Андрей Лунин спасает "Реал" от гола. Фото: Reuters/Carl Recine

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в ближайшее время подпишет новый контракт с "Реалом". Испанский клуб доволен игрой молодого вратаря в этом сезоне.

Над контрактом уже работает президент "Реала", сообщает Marca.

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Уверенная игра Андрея Лунина в воротах королевского клуба помогла его команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Украинец стал одним из героев ответного четвертьфинала и взял два пенальти на поле "Манчестер Сити".

Лунин и Эдерсон во время серии пенальти. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

"Реал" хочет оставить Лунина в Мадриде

По информации испанских журналистов, после финального свистка в раздевалку "королевского клуба" спустился президент "бланкос" Флорентино Перес. Он захотел лично поздравить украинца с выдающейся игрой.

Одновременно с этим Перес попросил юристов "Реала" подготовить для Лунина новый контракт, условия которого окажутся более выгодными, чем нынешнее соглашение голкипера.

Андрей Лунин поймал мяч после удара Бернарду Силвы. Фото: Reuters/Molly Darlington

Контракт 25-летнего Лунина с мадридским "Реалом" действует до лета 2025 года. Андрей не скрывает, что хочет остаться в испанской команде. В этом сезоне он выиграл конкуренцию на место в основном составе мадридцев.

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