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Лунін назвав два пункти, за якими Україна програла Боснії та Герцеговині

22 березня 2024 07:55
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Агабекян Карен
редактор
Лунін назвав два пункти, за якими Україна програла Боснії та Герцеговині
Голкіпер збірної України Андрій Лунін. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України обіграла команду Боснії та Герцеговини. Програючи до 85-ї хвилини 0:1, синьо-жовті змогли вирвати перемогу.

Після гри про проблеми команди розповів голкіпер України Андрій Лунін, слова якого передає "Суспільне Спорт".

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Збірна України після матчу з Боснією та Герцеговиною. Фото: УАФ

Лунін про перемогу над Боснією та Герцеговиною

За словами воротаря, матч вийшов важким через перевагу суперника за двома найважливішими показниками — боротьба та підбирання. До того ж стан газону на стадіоні був не найкращим, щоб на ньому показати гру, притаманну технічним підопічним Сергія Реброва.

З факторів, які все ж таки допомогли збірній України, Лунін назвав характер футболістів, які до останніх хвилин намагалися змінити хід матчу.

Також Лунін висловився про свою гру ногами, завдяки якій він упевнено оминав пресинг суперника через пас. До того ж воротар врятував ворота від другого пропущеного голу після удару Едіна Джеко, відбивши м'яч ногами.

"Важливо грати ногами. Ми намагаємося грати в сучасний футбол. Не перегинати з контролем м'яча біля своїх воріт, але й не бити м'яча вперед. Гра ногами для голкіпера зараз важлива", — сказав Лунін.

Україна після перемоги над Боснією та Герцеговиною зіграє 26 березня фінал плей-оф проти команди Ісландії.

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футбол
Збірна України з футболу
Боснія і Герцеговина
Андрій Лунін
Євро-2024 по футболу

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