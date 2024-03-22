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Лунин назвал два пункта, по которым Украина проиграла Боснии и Герцеговине

22 марта 2024 07:55
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Агабекян Карен
редактор
Лунин назвал два пункта, по которым Украина проиграла Боснии и Герцеговине
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В полуфинале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины. Проигрывая до 85-й минуты 0:1, сине-желтые смогли вырвать победу.

После игры о проблемах команды рассказал голкипер Украины Андрей Лунин, слова которого передает "Суспільне Спорт".

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Сборная Украины после матча с Боснией и Герцеговиной. Фото: УАФ

Лунин о победе над Боснией и Герцеговиной

По словам вратаря, матч получился тяжелым из-за преимущества соперника по двум важнейшим показателям — борьба и подборы. К тому же, состояние газона на стадионе было не лучшим, чтобы на нем показать игру, присущую техничным подопечным Сергея Реброва.

Из факторов, которые все же помогли сборной Украины, Лунин назвал характер футболистов, до последних минут пытавшихся изменить ход матча.

Также Лунин высказался о своей игре ногами, благодаря которой он уверенно обходил прессинг соперника через пас. К тому же вратарь спас ворота от второго пропущенного гола после удара Эдина Джеко, отбив мяч ногами.

"Важно играть ногами. Мы стараемся играть в современный футбол. Не перегибать с контролем мяча у своих ворот, но и не бить мяч вперед. Игра ногами для голкипера сейчас важна", — сказал Лунин.

Украина после победы над Боснией и Герцеговиной сыграет 26 марта финал плей-офф против команды Исландии.

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Сборная Украины по футболу
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Андрей Лунин
Евро-2024 по футболу

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