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Лунін не зіграє проти "Хетафе": Анчелотті назвав причину

12 травня 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Лунін не зіграє проти "Хетафе": Анчелотті назвав причину
Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: Instagram/lunin_andrey
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті розвіяв усі чутки щодо стартового складу своєї команди на матч 34 туру Прімери проти "Хетафе". Так, у воротах зіграє не Андрій Лунін, як передбачали журналісти, а бельгієць Тібо Куртуа. 

Про це ентренадор "вершкових" розповів в інтерв'ю Madrid Xtra.

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Карло Анчелотті все таки дасть відпочити низці провідних футболістів у матчі з "Хетафе", однак воротарської позиції ротація не торкнеться. Зі слів італійського спеціаліста, Тібо Куртуа вийде у стартовому складі команди.

Анчелотти
Карло Анчелотті під час матчу ЛЧ проти "Ман Сіті". Фото: Reuters/ISABEL INFANTES

"Ми хочемо виграти завтра. Наша увага не сфокусована на Сіті. Ми проведемо дуже складну гру проти команди, яка бореться за виліт, тому я використаю свіжий та енергійний склад. Деякі гравці втомилися, тому я не буду ризикувати.

Куртуа гратиме завтра. Він один з найкращих у світі. Добре грає руками та ногами. Ми знаємо його якості", — заявив Карло. 

Волночас тренер "Реала" поки не визначився, чи зіграє у матчі Вінісіус, але анонсував повернення Себальоса та Менді. 

"Побачимо, чи вийде у старті Вінісіус. Також Ферлан Менді та Себальос повернуться до гри завтра", — зазначив Карло Анчелотті.

В матчі 24 туру іспанської Прімери мадридський "Реал" прийматиме "Хетафе". Наразі підопічні Карло Анчелотті посідають третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату, відстаючи від "Барселони" на 14 очок, а від "Атлетико", який йде другим, на один бал. 

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