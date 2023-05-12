Лунин не сыграет против "Хетафе": Анчелотти назвал причину

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: Instagram/lunin_andrey

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти развеял все слухи о стартовом составе своей команды на матч 34 тура Примеры против "Хетафе". Так, в воротах сыграет не Андрей Лунин, как предполагали журналисты, а бельгиец Тибо Куртуа.

Об этом энтренадор "сливочных" рассказал в интервью Madrid Xtra.

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Карло Анчелотти все же даст отдохнуть ряду ведущих футболистов в матче с "Хетафе", однако вратарскую позицию ротация не коснется. По словам итальянского специалиста, Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе команды.

Карло Анчелотти во время матча ЛЧ против "Ман Сити". Фото: Reuters/ISABEL INFANTES

"Мы хотим выиграть завтра. Наше внимание не сфокусировано на Сити. Мы проведем очень сложную игру против команды, которая борется за вылет, поэтому я использую свежий и энергичный состав. Некоторые игроки устали, поэтому я не буду рисковать.

Куртуа будет играть завтра. Он один из самых лучших в мире. Хорошо играет руками и ногами. Мы знаем его качества", — заявил Карло.

В то же время тренер "Реала" пока не определился, сыграет ли в матче Винисиус, но анонсировал возвращение Себальоса и Менди.

"Увидим, выйдет ли в старте Винисиус. Также Ферлан Менди и Себальос вернутся к игре завтра", — отметил Карло Анчелотти.

В матче 24 тура испанской Примеры мадридский "Реал" будет принимать у себя дома "Хетафе". На данный момент подопечные Карло Анчелотти занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата, отставая от "Барселоны" на 14 очков, а от "Атлетико", который идет вторым, на один балл.

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