Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін номінований на кращого воротаря світу, а Довбик претендує на Золотий м’яч arrow

Лунін номінований на кращого воротаря світу, а Довбик претендує на Золотий м’яч

5 вересня 2024 00:28
оновлено: 00:28
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лунін і Довбик серед претендентів на трофей Яшина та Золотий м’яч
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

За підсумками минулого сезону двоє українців претендують на топові призи. Голкіпер збірної України Андрій Лунін може стати найкращим воротарем, а форвард національної команди Артем Довбик претендує на "Золотий м’яч.

Своїх фаворитів на нагороди назвав легендарний портал France Football.

Читайте також:

Претенденты на Золотой мяч

Українці серед найкращих гравців року

Серед 30 претендентів на "Золотий м’яч" опинився нападник "Роми" Артем Довбик.

Минулого сезону в складі "Жирони" Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла-Ліги та допоміг команді виграти перші в її історії бронзові медалі та вийти в Лігу чемпіонів.

На нагороду імені Льва Яшина, яку отримує найкращий воротар сезону, претендує голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

Претенденты на Кубок Льва Яшина

У минулому сезоні Лунін допоміг команді вийти до фіналу Ліги чемпіонів. В деяких матчах, як з "Манчестер Сіті", він витягував команду в наступний раунд. Також Андрій допоміг команді стати чемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер. 

Харлан святкує своє 34-річчя — яким був шлях найкращої української спортсменки. 

"Динамо" заробило великі гроші за участь у ЛЧ — відома сума.

футбол Артем Довбик Андрій Лунін Золотий м'яч ФК Рома (Рим)

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

00:30 Висновок МСЕК — як з ним оформити відстрочку

Оновлено

00:28 Лунін номінований на кращого воротаря світу, а Довбик претендує на Золотий м’яч

Термінова новина

00:09 Київ під загрозою ударів — яка небезпека загрожує столиці

00:00 В Кривому Розі пролунали потужні вибухи

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

23:57 До Верховної ради надійшли подання Прем'єра України про призначення низки міністрів

23:57 Українців терміново евакуюють з Лівану — МЗС повернуло додому 25 наших земляків

23:51 Відстрочка після відрахування з вишу — як студент може зберегти це право

23:39 Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024

00:30 Висновок МСЕК — як з ним оформити відстрочку

Оновлено

00:28 Лунін номінований на кращого воротаря світу, а Довбик претендує на Золотий м’яч

Термінова новина

00:09 Київ під загрозою ударів — яка небезпека загрожує столиці

00:00 В Кривому Розі пролунали потужні вибухи

4 вересня 2024

23:57 До Верховної ради надійшли подання Прем'єра України про призначення низки міністрів

23:57 Українців терміново евакуюють з Лівану — МЗС повернуло додому 25 наших земляків

23:51 Відстрочка після відрахування з вишу — як студент може зберегти це право

23:39 Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024

23:39 У Сумах знову лунають вибухи — окупанти запустили балістику

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

23:25 В Україні оголошена повітряна тривога — про яку загрозу інформують сили ПС

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

27 серпня 2024

02:34 Кому з українців доступна військова служба за місцем проживання — нові норми