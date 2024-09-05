Лунін і Довбик серед претендентів на трофей Яшина та Золотий м’яч

Лунін номінований на кращого воротаря світу, а Довбик претендує на Золотий м’яч
За підсумками минулого сезону двоє українців претендують на топові призи. Голкіпер збірної України Андрій Лунін може стати найкращим воротарем, а форвард національної команди Артем Довбик претендує на "Золотий м’яч.
Своїх фаворитів на нагороди назвав легендарний портал France Football.
Українці серед найкращих гравців року
Серед 30 претендентів на "Золотий м’яч" опинився нападник "Роми" Артем Довбик.
Минулого сезону в складі "Жирони" Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла-Ліги та допоміг команді виграти перші в її історії бронзові медалі та вийти в Лігу чемпіонів.
На нагороду імені Льва Яшина, яку отримує найкращий воротар сезону, претендує голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.
У минулому сезоні Лунін допоміг команді вийти до фіналу Ліги чемпіонів. В деяких матчах, як з "Манчестер Сіті", він витягував команду в наступний раунд. Також Андрій допоміг команді стати чемпіоном Іспанії.
Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.
Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина.
Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер.
Харлан святкує своє 34-річчя — яким був шлях найкращої української спортсменки.
"Динамо" заробило великі гроші за участь у ЛЧ — відома сума.
Читайте Новини.LIVE!