Лунін і Довбик серед претендентів на трофей Яшина та Золотий м’яч

Артем Довбик. Фото: "Рома"

За підсумками минулого сезону двоє українців претендують на топові призи. Голкіпер збірної України Андрій Лунін може стати найкращим воротарем, а форвард національної команди Артем Довбик претендує на "Золотий м’яч.

Своїх фаворитів на нагороди назвав легендарний портал France Football.

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Серед 30 претендентів на "Золотий м’яч" опинився нападник "Роми" Артем Довбик.

Минулого сезону в складі "Жирони" Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла-Ліги та допоміг команді виграти перші в її історії бронзові медалі та вийти в Лігу чемпіонів.

На нагороду імені Льва Яшина, яку отримує найкращий воротар сезону, претендує голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

У минулому сезоні Лунін допоміг команді вийти до фіналу Ліги чемпіонів. В деяких матчах, як з "Манчестер Сіті", він витягував команду в наступний раунд. Також Андрій допоміг команді стати чемпіоном Іспанії.

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