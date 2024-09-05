Лунин и Довбик среди претендентов на трофей Яшина и Золотой мяч

Лунин номинирован на лучшего вратаря мира, а Довбик претендует на Золотой мяч
По итогам прошлого сезона два украинца претендуют на топовые призы. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может стать лучшим вратарем, а форвард национальной команды Артем Довбик претендует на "Золотой мяч".
Своих фаворитов на награды назвал легендарный портал France Football.
Украинцы среди лучших игроков года
Среди 30 претендентов на "Золотой мяч" оказался нападающий "Ромы" Артем Довбик.
В прошлом сезоне в составе "Жироны" Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги и помог команде выиграть первые в ее истории бронзовые медали и выйти в Лигу чемпионов.
На награду имени Льва Яшина, которую получает лучший вратарь сезона, претендует голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.
В прошлом сезоне Лунин помог команде выйти в финал Лиги чемпионов. В некоторых матчах, как с "Манчестер Сити", он вытаскивал команду в следующий раунд. Также Андрей помог команде стать чемпионом Испании.
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