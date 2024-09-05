Лунин и Довбик среди претендентов на трофей Яшина и Золотой мяч

Артем Довбик. Фото: "Рома"

По итогам прошлого сезона два украинца претендуют на топовые призы. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может стать лучшим вратарем, а форвард национальной команды Артем Довбик претендует на "Золотой мяч".

Своих фаворитов на награды назвал легендарный портал France Football.

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Среди 30 претендентов на "Золотой мяч" оказался нападающий "Ромы" Артем Довбик.

В прошлом сезоне в составе "Жироны" Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги и помог команде выиграть первые в ее истории бронзовые медали и выйти в Лигу чемпионов.

На награду имени Льва Яшина, которую получает лучший вратарь сезона, претендует голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

В прошлом сезоне Лунин помог команде выйти в финал Лиги чемпионов. В некоторых матчах, как с "Манчестер Сити", он вытаскивал команду в следующий раунд. Также Андрей помог команде стать чемпионом Испании.

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