Лунін офіційно став популярнішим за Зінченка, Усика та Мудрика

Андрій Лунін у матчі з "Ман Сіті". Фото: Reuters/Carl Recine

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін був знаковою фігурою у перемозі над "Манчестер Сіті" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Його гра залучила нових підписників.

Тому з моменту перемоги у ЛЧ кількість фоловерів українців у Instagram зросла на 1 млн осіб, повідомив портал Новини.LIVE.

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Сторінка Луніна у Instagram. Фото: скриншот

Лунін тепер найпопулярніший українець

Після перемоги "Реала" над "Манчестер Сіті" кількість підписників українця в Instagram складає 2,7 млн користувачів.

Тепер Андрій є найпопулярнішим українським спортсменом у соцмережах. У попереднього лідера Олександра Зінченка — 2,6 млн фоловерів.

Також позаду залишилися чемпіон світу з боксу Олександр Усик (2 млн) та вінгер "Челсі" Михайло Мудрик (1,9 млн).

Лунін цього сезону у всіх турнірах провів 27 матчів, з яких 12 сухих. Загалом Андрій пропустив 23 голи.

Мадридський "Реал" зараз йде на першому місці в чемпіонаті Іспанії та на вісім очок випереджає "Барселону" та на 13 балів "Жирону".

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