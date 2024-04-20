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Лунин официально стал популярнее Зинченко, Усика и Мудрика

20 апреля 2024 15:11
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Агабекян Карен
редактор
Лунин официально стал популярнее Зинченко, Усика и Мудрика
Андрей Лунин в матче с "Ман Сити". Фото: Reuters/Carl Recine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин был знаковой фигурой в победе над "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Его игра привлекла новых болельщиков.

Поэтому с момента победы в ЛЧ количество подписчиков украинцев в Instagram возросло на 1 млн человек, сообщил портал Новини.LIVE.

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Страница Лунина в Instagram. Фото: скриншот

Лунин теперь самый популярный украинец

После победы "Реала" над "Манчестер Сити" количество подписчиков украинца в Instagram составляет 2,7 млн пользователей.

Теперь Андрей является самым популярным украинским спортсменом в соцсетях. У предыдущего лидера Александра Зинченко — 2,6 млн фолловеров.

Также позади остались чемпион мира по боксу Александр Усик (2 млн) и вингер "Челси" Михаил Мудрик (1,9 млн).

Лунин в текущем сезоне во всех турнирах провел 27 матчей, из которых 12 сухих. Всего Андрей пропустил 23 гола.

Мадридский "Реал" сейчас идет на первом месте в чемпионате Испании и на восемь очков опережает "Барселону" и на 13 баллов "Жирону".

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футбол
Александр Усик
Александр Зинченко
Михаил Мудрик
Реал Мадрид
Андрей Лунин

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