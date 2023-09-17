Лунін остаточно прийняв рішення стосовно кар'єри в "Реалі"

Андрій Лунін. Фото: "Реал"

Український голкіпер Андрій Лунін, попри травму основного голкіпера Тібо Куртуа та добре проведені матчі на початку сезону, продовжує сидіти на лавці запасних. Тренерський штаб Карло Анчелотті відверто ігнорує воротаря.

Тому Андрій прийняв остаточне рішення стосовно своєї кар’єри в мадридському клубі, повідомив портал Sport.es.

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Луніну в "Реалі" не раді

За інформацією джерела в клубі, Лунін не продовжить контракт з клубом та наступного літа піде вільним агентом. Якщо раніше у гравця були вагання, то після ситуації з травмою Куртуа й орендою Кепи Аррісабалаги він прийняв остаточне рішення.

Наразі Лунін цікавий іспанським та англійським клубам, але не варто відкидати варіанти з переїздом до Німеччини, Італії або Португалії, де українцем й раніше цікавились.

24-річний голкіпер після травми Куртуа міг стати у "Реалі" першим номером на весь сезон, але клуб орендував у "Челсі" Кепу. Наразі саме іспанець є першим номером в команді.

Цікаво, що Анчелотті посадив Луніна на лавку запасних після двох хороших матчів в Ла Лізі, де Андрій пропустив лише один м’яч.

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