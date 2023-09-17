Лунин окончательно принял решение по карьере в "Реале"

Андрей Лунин. Фото: "Реал"

Украинский голкипер Андрей Лунин, несмотря на травму основного голкипера Тибо Куртуа и хорошо проведенные матчи в начале сезона, продолжает сидеть на скамейке запасных. Тренерский штаб Карло Анчелотти откровенно игнорирует вратаря.

Поэтому Андрей принял окончательное решение о своей карьере в мадридском клубе, сообщил портал Sport.es.

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Лунину в "Реале" не рады

По информации источника в клубе, Лунин не продлит контракт с клубом и следующим летом уйдет свободным агентом. Если раньше у игрока были сомнения, то после ситуации с травмой Куртуа и арендой Кепы Аррисабалаги он принял окончательное решение.

Сейчас Лунин интересен испанским и английским клубам, но не стоит исключать варианты с переездом в Германию, Италию или Португалию, где украинцем и раньше интересовались.

24-летний голкипер после травмы Куртуа мог стать в "Реале" первым номером на весь сезон, но клуб арендовал у "Челси" Кепу. Теперь именно испанец является первым номером в команде.

Интересно, что Анчелотти посадил Лунина на скамейку запасных после двух хороших матчей в Ла Лиге, где Андрей пропустил всего один мяч.

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