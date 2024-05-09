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Лунін отримав одні з найкращих оцінок у матчі Реалу та Баварії

9 травня 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Лунін отримав одні з найкращих оцінок у матчі Реалу та Баварії
Андрій Лунін та інші гравці "Реала" перед матчем із "Баварією". Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" приймав "Баварію". Перша гра завершилася нічиєю 2:2.

У грі-відповіді "Реал" виграв з рахунком 2:1 і пройшов у фінал турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як оцінили гру Луніна

Оскільки "Баварія" не надто активно йшла в атаку, то Лунін мав менше роботи ніж Мануель Нойєр. При цьому Андрій зробив чотири сейви, два з яких після дальніх ударів, виграв одну верхову дуель, віддав 20 точних передач, точність яких склала 74%.

Авторитетний статистичний портал Sofascore поставив оцінку Луніну — 7.3. Випередили українця лише Вінісіус Жуніор, Хоселу та Тоні Кроос. У "Баварії" це був Маттіас Де Лігт.

Андрій Лунін у матчі Реал - Баварія
Оцінки за матч "Реал" — "Баварія" від Sofascore. Фото: скриншот

Портал WhoScored дав Луніну п'яту оцінку в команді — 7.0. Вище лише Вінісіус, Хоселу, Рюдігер та Карвахаль.

Андрій Лунін у матчі Реал - Баварія
Оцінки за матч "Реал" — "Баварія" від WhoScored. Фото: скриншот

Зазначимо, що матч із "Баварією" був 30-м у сезоні для Луніна. Всього у нього 12-ть пропущених м'ячів.

Востаннє Лунін не пропускав 13 квітня у матчі з "Мальоркою". З того часу українець провів чотири зустрічі з пропущеними м'ячами. При цьому Андрій пропустив два крайні матчі "Реала" у Ла-Лізі.

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футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Баварія
українські легіонери (футбол)

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