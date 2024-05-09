Лунин получил одни из лучших оценок в матче Реала и Баварии

Андрей Лунин и остальные игроки "Реала" перед матчем с "Баварией". Фото: "Реал"

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" принимал "Баварию". Первая игра завершилась ничьей 2:2.

В ответной игре "Реал" выиграл со счетом 2:1 и прошел в финал турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

TOOOOOOOOR DE ALPHONSO DAVIES QUI ALLUME LUNIN ! 😍🇨🇦



pic.twitter.com/HLwAym9xQf — Univers Bayern (@UniversBayern) May 8, 2024

Как оценили игру Лунина

Поскольку "Бавария" не слишком активно шла в атаку, то у Лунина было меньше работы чем у Мануэля Нойера. При этом Андрей сделал четыре сэйва, два из которых после дальних ударов, выиграл одну верховую дуэль, отдал 20 точных передач, точность которых составила 74%.

Авторитетный статистический портал Sofascore поставил Лунину оценку — 7.3. Опередили украинца лишь Винисиус Жуниор, Хоселу и Тони Кроос. В "Баварии" это был Маттиас Де-Лигт.

Оценки за матч "Реал" — "Бавария" от Sofascore. Фото: скриншот

Портал WhoScored дал Лунину пятую оценку в команде — 7.0. Выше лишь Винисиус, Хоселу, Рюдигер и Карвахаль.

Оценки за матч "Реал" — "Бавария" от WhoScored. Фото: скриншот

Отметим, что матч с "Баварией" был 30-м в сезоне для Лунина. Всего у украинца 12-ть игр без пропущенных мячей.

Последний раз Лунин не пропускал 13 апреля в матче с "Мальоркой". С тех пор украинец провел четыре встречи с пропущенными мячами. При этом Андрей пропустил два крайних матча "Реала" в Ла Лиге.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Сотрудники ТЦК увели украинского футболиста прямо с вокзала — что известно.

Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.