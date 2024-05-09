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Лунин получил одни из лучших оценок в матче Реала и Баварии

9 мая 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Лунин получил одни из лучших оценок в матче Реала и Баварии
Андрей Лунин и остальные игроки "Реала" перед матчем с "Баварией". Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" принимал "Баварию". Первая игра завершилась ничьей 2:2.

В ответной игре "Реал" выиграл со счетом 2:1 и прошел в финал турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как оценили игру Лунина

Поскольку "Бавария" не слишком активно шла в атаку, то у Лунина было меньше работы чем у Мануэля Нойера. При этом Андрей сделал четыре сэйва, два из которых после дальних ударов, выиграл одну верховую дуэль, отдал 20 точных передач, точность которых составила 74%.

Авторитетный статистический портал Sofascore поставил Лунину оценку — 7.3. Опередили украинца лишь Винисиус Жуниор, Хоселу и Тони Кроос. В "Баварии" это был Маттиас Де-Лигт.

Андрей Лунин в матче Реал — Бавария
Оценки за матч "Реал" — "Бавария" от Sofascore. Фото: скриншот

Портал WhoScored дал Лунину пятую оценку в команде — 7.0. Выше лишь Винисиус, Хоселу, Рюдигер и Карвахаль.

Андрей Лунин в матче Реал — Бавария
Оценки за матч "Реал" — "Бавария" от WhoScored. Фото: скриншот

Отметим, что матч с "Баварией" был 30-м в сезоне для Лунина. Всего у украинца 12-ть игр без пропущенных мячей.

Последний раз Лунин не пропускал 13 апреля в матче с "Мальоркой". С тех пор украинец провел четыре встречи с пропущенными мячами. При этом Андрей пропустил два крайних матча "Реала" в Ла Лиге.

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футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Бавария
украинские легионеры (футбол)

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