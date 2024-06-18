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Лунін після провального матчу з Румунією не може домовитись про контракт з Реалом

18 червня 2024 20:00
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Агабекян Карен
редактор
Переговори Луніна з Реалом – майбутнє українського голкіпера невизначене
Андрій Лунін у збірній України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін ще не знає, де продовжить свою кар'єру. У футболіста влітку 2025 року завершиться контракт із "вершковими".

Як стало відомо The Athletic, Лунін ніяк не може домовитися з "Реалом".

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Андрій Лунін. Фото: УАФ

Переговори Луніна з "Реалом"

За інформацією джерела, Лунін вже був близьким до продовження контракту з "Реалом" до 2029 року, але в ході переговорів одна зі сторін взяла паузу.

В останній місяць змінилася думка Луніна, який готовий залишити команду заради ігрової практики. Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті не готовий йому її надавати за наявності здорового Тібо Куртуа.

У "Реалі" влітку тепер готові не лише продати футболіста, а й віддати в оренду заради отримання хоч якихось коштів.

При цьому в оточенні Луніна вважають, що ситуація викликає занепокоєння.

Минулого сезону Куртуа був травмований і Лунін став основним голкіпером команди, вивівши її у фінал Ліги чемпіонів.

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