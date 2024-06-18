Переговоры Лунина с Реалом — будущее украинского голкипера неопределено

Лунин после провального матча с Румынией не может договориться о контракте с Реалом
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин еще не знает, где продолжит свою карьеру. У футболиста летом 2025 года завершится контракт со "сливочными".
Как стало известно The Athletic, Лунин никак не может договориться с "Реалом".
Переговоры Лунина с "Реалом"
По информации источника, Лунин уже был близок к продлению контракта с "Реалом" до 2029 года, но в ходе переговоров одной из сторон была взята пауза.
В последний месяц изменилось мнение Лунина, который готов покинуть команду ради игровой практики. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не готов ему ее предоставлять при наличии здорового Тибо Куртуа.
В "Реале" летом теперь готовы не только продать футболиста, но и отдать в аренду, ради получения хоть каких-то средств.
При этом в окружении Лунина считают, что ситуация вызывает беспокойство.
В прошедшем сезоне Куртуа был травмирован и Лунин стал основным голкипером команды, выведя ее в финал Лиги чемпионов.
Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и намерена продать украинца.
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