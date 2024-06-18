Переговоры Лунина с Реалом — будущее украинского голкипера неопределено

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: УАФ

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин еще не знает, где продолжит свою карьеру. У футболиста летом 2025 года завершится контракт со "сливочными".

Как стало известно The Athletic, Лунин никак не может договориться с "Реалом".

Читайте также:

Андрей Лунин. Фото: УАФ

Переговоры Лунина с "Реалом"

По информации источника, Лунин уже был близок к продлению контракта с "Реалом" до 2029 года, но в ходе переговоров одной из сторон была взята пауза.

В последний месяц изменилось мнение Лунина, который готов покинуть команду ради игровой практики. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не готов ему ее предоставлять при наличии здорового Тибо Куртуа.

В "Реале" летом теперь готовы не только продать футболиста, но и отдать в аренду, ради получения хоть каких-то средств.

При этом в окружении Лунина считают, что ситуация вызывает беспокойство.

В прошедшем сезоне Куртуа был травмирован и Лунин стал основным голкипером команды, выведя ее в финал Лиги чемпионов.

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и намерена продать украинца.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.

Поражение Украины от Румынии подарило множество интересных мемов — фото.

Футболисты сборной Украины выставили Реброва из раздевалки после поражения от Румынии.

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.