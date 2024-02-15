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Лунін потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів

15 лютого 2024 17:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунін потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів
Андрій Лунін після матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг "РБ Лейпциг" з рахунком 1:0, а український голкіпер Андрій Лунін був найкращим гравцем матчу. Футболіст збірної України також отримав визнання від європейських аналітиків.

Статистичний портал WhoScored поставив його у збірну тижня у ЛЧ.

Андрій Лунін
Команда тижня у ЛЧ. Фото: скріншот

Збірна тижня у Лізі чемпіонів

Статистичний портал поставив Луніну оцінку 9,2 за матч проти "РБ Лейпциг" — це найвищий бал воротарів у всіх матчах.

У Німеччині у матчі 1/8 фіналу показник запобігання голів українця становив 2,19. В активі у Луніна 9 сейвів, 1 вдалий вихід на м'яч, 3 перехоплені навіси, 49 дотиків м'яча, 21 точна передача з 25 (84%) та 3 виноси м'яча.

У збірній тижня найбільше футболістів мадридського "Реала" — п'ять гравців. З "ПСЖ" у команду взяли трьох футболістів, з "Ман Сіті" двох та одного з "Лаціо".

Збірна тижня:

Воротар: Лунін ("Реал")

Захисники: Карвахаль, Чуамені, Менді (усі — "Реал"), Маркіньос ("ПСЖ")

Півзахисники: Фоден, де Брюйне (усі — "Манчестер Сіті"), Діас ("Реал"), Барколя ("ПСЖ")

Нападники: Іммобіле ("Лаціо"), Мбаппе ("ПСЖ")

Цього сезону Лунін у 17 матчах пропустив 13 голів і ще 8 матчів відстояв "на нуль".

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

Лука Модріч влітку піде з "Реала" — хорват уже вибрав новий клуб.

Футболісти "Дніпра-1" відмовилися повертатися в Україну через ракетні обстріли.

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії.

Вболівальники зможуть побачити матч Ліги Європи "Шахтар" — "Марсель" онлайн у прямій трансляції.

футбол
Ліга чемпіонів
Андрій Лунін
РБ Лейпциг

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