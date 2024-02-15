Лунин попал в команду недели Лиги чемпионов

Андрей Лунин после матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "РБ Лейпциг" со счетом 1:0, а украинский голкипер Андрей Лунин был лучшим игроком матча. Футболист сборной Украины также получил признание от европейских аналитиков.

Статистический портал WhoScored поставил его в сборную недели в ЛЧ.

Команда недели в ЛЧ. Фото: скриншот

Сборная недели в Лиге чемпионов

Статистический портал поставил Лунину оценку 9,2 за матч против "РБ Лейпциг" — это высший балл вратарей во всех матчах.

В Германии в матче 1/8 финала показатель предотвращенных голов украинца составил 2,19. В активе у Лунина 9 сейвов, 1 удачный выход на мяч, 3 перехваченных навеса, 49 касаний мяча, 21 точная передача из 25 (84%) и 3 выноса мяча.

В сборной недели больше всего футболистов мадридского "Реала" — пять игроков. Из "ПСЖ" в команду взяли трех футболистов, из "Ман Сити" двух и одного из "Лацио".

Сборная недели:

Вратарь: Лунин ("Реал")

Защитники: Карвахаль, Чуамени, Менди (все — "Реал"), Маркиньос ("ПСЖ")

Полузащитники: Фоден, де Брюйне (все — "Манчестер Сити"), Диас ("Реал"), Барколя ("ПСЖ")

Нападающие: Иммобиле ("Лацио"), Мбаппе ("ПСЖ")

В текущем сезоне Лунин в 17 матчах пропустил 13 голов и еще 8 матчей отстоял "на ноль".

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