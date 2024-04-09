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Лунін припустився жахливої ​​помилки, і Реал пропустив м'яч від Манчестер Сіті — відео

9 квітня 2024 22:22
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Агабекян Карен
редактор
Лунін припустився жахливої ​​помилки, і Реал пропустив м'яч від Манчестер Сіті — відео
Андрій Лунін пропустив м'яч. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Реал" грає з "Манчестер Сіті". Мадридці розпочали гру з холодного душу.

Англійці забили на другій хвилині матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На початку матчу Чуамені збив недалеко від свого штрафного майданчика Гриліша, і "Манчестер Сіті" отримали шанс на стандарт. Поки український голкіпер Андрій Лунін керував захистом Бернарду, Сілва хитро пробив у ближній кут воріт.

Українець чекав навісу, і тому не прикрив кут воріт і в стінку поставив лише Вінісіуса Жуніора.

Пропущений м'яч розслабив "Манчестер Сіті" і спочатку Камавінга за 10 хвилин рахунок зрівняв, а ще за дві хвилини Родріго вивів команду вперед.

"Реал" — "Манчестер Сіті" — 2:1

Гол: Камавінга, 12, Родріго, 14 — Бернарду Сілва, 2

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Реал Мадрид
Манчестер Сіті
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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