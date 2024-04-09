Лунін припустився жахливої помилки, і Реал пропустив м'яч від Манчестер Сіті — відео
У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Реал" грає з "Манчестер Сіті". Мадридці розпочали гру з холодного душу.
Англійці забили на другій хвилині матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Bernardo Silva is a mastermind- Eddy Abayisenga (@AbayisengaEddy) April 9, 2024
Груба помилка Луніна
На початку матчу Чуамені збив недалеко від свого штрафного майданчика Гриліша, і "Манчестер Сіті" отримали шанс на стандарт. Поки український голкіпер Андрій Лунін керував захистом Бернарду, Сілва хитро пробив у ближній кут воріт.
Українець чекав навісу, і тому не прикрив кут воріт і в стінку поставив лише Вінісіуса Жуніора.
Пропущений м'яч розслабив "Манчестер Сіті" і спочатку Камавінга за 10 хвилин рахунок зрівняв, а ще за дві хвилини Родріго вивів команду вперед.
"Реал" — "Манчестер Сіті" — 2:1
Гол: Камавінга, 12, Родріго, 14 — Бернарду Сілва, 2
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