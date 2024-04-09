​​​​​​​Лунин допустил чудовищную ошибку, и Реал пропустил мяч от Манчестер Сити

Андрей Лунин пропустил мяч. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" играет с "Манчестер Сити". Мадридцы начали игру с холодного душа.

Англичане забили на второй минуте матча, сообщил портал Новини.LIVE.

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Bernardo Silva is a mastermind 🥱 But Lunin could have done better pic.twitter.com/pmfu7CCuHG — Eddy Abayisenga (@AbayisengaEddy) April 9, 2024

Грубейшая ошибка Лунина

В начале матча Чуамени сбил недалеко от своей штрафной Грилиша, и "Манчестер Сити" получили шанс на стандарт. Пока украинский голкипер Андрей Лунин руководил защитой Бернарду, Силва хитро пробил в ближний угол ворот.

Украинец ждал навес, и поэтому не прикрыл угол ворот и в стенку поставил лишь Винисиуса Жуниора.

Пропущенный мяч расслабил "Манчестер Сити", и сначала Камавинга через 10 минут счет сравнял, а еще через две минуты Родриго вывел команду вперед.

"Реал" — "Манчестер Сити" — 2:1

Гол: Камавинга, 12, Родриго, 14 — Бернарду Силва, 2

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