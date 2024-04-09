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Реал Мадрид — Манчестер Сити — стартовые составы на матч ЛЧ

9 апреля 2024 20:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал Мадрид — Манчестер Сити — стартовые составы на матч ЛЧ
Тренер Хосеп Гвардиола на пресс-конференции. Фото: Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" примет в Мадриде английский "Манчестер Сити". Эти соперники регулярно встречаются друг с другом в главном еврокубковом турнире. 

Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола уже представили стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В прошлом сезоне "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов. В Мадриде соперники сыграли вничью со счетом 1:1, в ответной встрече англичане разгромили испанскую команду со счетом 4:0. И на этот раз "Сити" является фаворитом противостояния. 

Карло Анчелотти
Тренер Карло Анчелотти отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Juan Medina

Стартовые составы команд 

"Реал" Мадрид: Лунин — Карвахаль (капитан), Рюдигер, Чуамени, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем, Винисиус, Родриго. 

Тренер: Карло Анчелотти. 

"Манчестер Сити": Ортега — Рубен Диаш (капитан), Стоунз, Ковачич, Холанн, Грилиш, Родри, Бернарду Силва, Гвардиол, Аканджи, Фоден. 

Тренер: Хосеп Гвардиола. 

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