Реал Мадрид — Манчестер Сити — стартовые составы на матч ЛЧ
В первом четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" примет в Мадриде английский "Манчестер Сити". Эти соперники регулярно встречаются друг с другом в главном еврокубковом турнире.
Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола уже представили стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
В прошлом сезоне "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов. В Мадриде соперники сыграли вничью со счетом 1:1, в ответной встрече англичане разгромили испанскую команду со счетом 4:0. И на этот раз "Сити" является фаворитом противостояния.
Стартовые составы команд
"Реал" Мадрид: Лунин — Карвахаль (капитан), Рюдигер, Чуамени, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем, Винисиус, Родриго.
Тренер: Карло Анчелотти.
"Манчестер Сити": Ортега — Рубен Диаш (капитан), Стоунз, Ковачич, Холанн, Грилиш, Родри, Бернарду Силва, Гвардиол, Аканджи, Фоден.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
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