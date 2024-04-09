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Реал Мадрид против Манчестер Сити — анонс и прогноз на матч ЛЧ

9 апреля 2024 11:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал Мадрид против Манчестер Сити — анонс и прогноз на матч ЛЧ
Футболисты "Реала" на тренировке в Мадриде. Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" попробует снова сломить сопротивление английского "Манчестер Сити". На этот раз дуэль соперников пройдет в четвертьфинале Лиги чемпионов. 

Действующие обладатели трофея отправятся на поединок в Испанию, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, 9 апреля, "Реал" примет на "Сантьяго Бернабеу" английский "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы является фаворитом этого противостояния, но "королевский клуб" собирается удивить скептиков. 

Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

У мадридского "Реала" было больше недели на подготовку к этому матчу из-за того, что очередной тур Ла Лиги оказался перенесен. Подопечные Карло Анчелотти не проигрывают уже почти три месяца с момента вылета из Кубка Испании. В прошлом сезоне "Реал" встретился с "Манчестер Сити" в полуфинале и не сумел выиграть дома (ничья 1:1). На выезде "бланкос" крупно проиграли со счетом 0:4 и теперь хотят получить реванш. 

"Манчестер Сити" в минувшие выходные одержал важную победу в АПЛ над "Кристал Пэлас" (4:2) и снова стал главным фаворитом на победу в турнире. Команда Хосепа Гвардиола находится на третьем месте в турнирной таблице. Она отстает от "Ливерпуля" и "Арсенала" всего на один балл. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанн на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Английская команда готовится к четвертьфиналу Лиги чемпионов в хорошем настроении. Из кадровых проблем "горожан" можно выделить только потерю Кайла Уокера. Бернарду Силва и Фил Фоден пропустили игру с "Пэлас" из-за того, что тренерский штаб позволил им отдохнуть и набраться сил. 

Букмекеры высоко оценивают шансы "Манчестер Сити" на победу в Мадриде. Коэффициент в пользу команды Хосепа Гвардиолы составляет 2,39. Сделать ставку на "Реал" можно с коэффициентом 3,10. Ничья идет с коэффициентом 3,51. 

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