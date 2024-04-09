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Реал Мадрид проти Манчестер Сіті — анонс та прогноз на матч ЛЧ

9 квітня 2024 11:42
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Реал Мадрид проти Манчестер Сіті — анонс та прогноз на матч ЛЧ
Футболісти "Реала" на тренуванні у Мадриді. Фото: Reuters/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" спробує знову зламати опір англійського "Манчестер Сіті". Цього разу дуель суперників пройде у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Чинні володарі трофея вирушать на поєдинок до Іспанії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 9 квітня, "Реал" прийме на "Сантьяго Бернабеу" англійський "Манчестер Сіті". Команда Хосепа Гвардіоли є фаворитом цього протистояння, але "королівський клуб" має намір здивувати скептиків.

Анонс та прогноз на матч Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" мав понад тиждень на підготовку до цього матчу через те, що черговий тур Ла-Ліги виявився перенесений. Підопічні Карло Анчелотті не програють майже три місяці з моменту вильоту з Кубка Іспанії. Минулого сезону "Реал" зустрівся з "Манчестер Сіті" у півфіналі та не зумів виграти вдома (нічия 1:1). На виїзді "бланкос" програли з рахунком 0:4 і тепер хочуть отримати реванш.

"Манчестер Сіті" минулими вихідними здобув важливу перемогу в АПЛ над "Крістал Пелас" (4:2) і знову став головним фаворитом на перемогу в турнірі. Команда Хосепа Гвардіола знаходиться на третьому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Ліверпуля" та "Арсеналу" всього на один бал.

Ерлінг Холанд
Ерлінг Голанн на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Англійська команда готується до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у гарному настрої. З кадрових проблем "городян" можна виділити лише втрату Кайла Вокера. Бернарду Сілва та Філ Фоден пропустили гру з "Пелас" через те, що тренерський штаб дозволив їм відпочити та набратися сил.

Букмекери високо оцінюють шанси "Манчестер Сіті" на перемогу у Мадриді. Коефіцієнт на користь команди Хосепа Гвардіоли складає 2,39. Зробити ставку на Реал можна з коефіцієнтом 3,10. Нічия йде з коефіцієнтом 3,51.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Манчестер Сіті

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