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Реал Мадрид — Манчестер Сіті — стартові склади на матч ЛЧ

9 квітня 2024 20:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал Мадрид — Манчестер Сіті — стартові склади на матч ЛЧ
Тренер Хосеп Гвардіола на пресконференції. Фото: Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Реал" приймає у Мадриді англійський "Манчестер Сіті". Ці суперники регулярно зустрічаються один з одним у головному єврокубковому турнірі.

Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола вже представили стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Минулого сезону "Манчестер Сіті" обіграв "Реал" у півфіналі Ліги чемпіонів. У Мадриді суперники зіграли внічию з рахунком 1:1, у зустрічі-відповіді англійці розгромили іспанську команду з рахунком 4:0. І цього разу "Сіті" є фаворитом протистояння.

Карло Анчелотті
Тренер Карло Анчелотті відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Juan Medina

Стартові склади команд

"Реал" Мадрид: Лунін — Карвахаль (капітан), Рюдігер, Чуамені, Менді — Вальверде, Камавінга, Кроос — Беллінгем, Вінісіус, Родріго.

Тренер: Карло Анчелотті.

"Манчестер Сіті": Ортега — Рубен Діаш (капітан), Стоунз, Ковачич, Голанн, Гриліш, Родрі, Бернарду Сілва, Гвардіол, Аканджі, Фоден.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

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