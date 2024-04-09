Реал Мадрид — Манчестер Сіті — стартові склади на матч ЛЧ
У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Реал" приймає у Мадриді англійський "Манчестер Сіті". Ці суперники регулярно зустрічаються один з одним у головному єврокубковому турнірі.
Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола вже представили стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Минулого сезону "Манчестер Сіті" обіграв "Реал" у півфіналі Ліги чемпіонів. У Мадриді суперники зіграли внічию з рахунком 1:1, у зустрічі-відповіді англійці розгромили іспанську команду з рахунком 4:0. І цього разу "Сіті" є фаворитом протистояння.
Стартові склади команд
"Реал" Мадрид: Лунін — Карвахаль (капітан), Рюдігер, Чуамені, Менді — Вальверде, Камавінга, Кроос — Беллінгем, Вінісіус, Родріго.
Тренер: Карло Анчелотті.
"Манчестер Сіті": Ортега — Рубен Діаш (капітан), Стоунз, Ковачич, Голанн, Гриліш, Родрі, Бернарду Сілва, Гвардіол, Аканджі, Фоден.
Тренер: Хосеп Гвардіола.
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