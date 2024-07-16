Андрій Лунін привітав Мбаппе з переходом в Реал

Лунін привітав Мбаппе з переходом у Реал
Голкіпер Андрій Лунін привітав Кіліана Мбаппе з переходом до мадридського Реала. Француза офіційно представили сьогодні.
Відповідний допис з привітанням Лунін розмістив на своїй сторінці у Instagram.
Лунін привітав Мбаппе
Андрій Лунін у Instagram stories відзначив перехід Мбаппе до його клубу та розмістив спільне фото. На ньому гравці тиснуть один одному руки.
Відзначимо, що під час сьогоднішньої презентації, яка зібрала повний стадіон, Мбаппе повторив скандування Кріштіану Роналду під час своєї презентації: "один, два, три, Hala Madrid".
🏠 ¡Bienvenido a tu nueva casa, @KMbappe! 🤩#WelcomeMbappé pic.twitter.com/rFtyvX4qdo— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2024
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