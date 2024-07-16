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Лунін привітав Мбаппе з переходом у Реал

16 липня 2024 21:26
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Андрій Лунін привітав Мбаппе з переходом в Реал
Андрій Лунін. Фото: ФК Реал
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Голкіпер Андрій Лунін привітав Кіліана Мбаппе з переходом до мадридського Реала. Француза офіційно представили сьогодні. 

Відповідний допис з привітанням Лунін розмістив на своїй сторінці у Instagram.

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Лунін привітав Мбаппе

Андрій Лунін у Instagram stories відзначив перехід Мбаппе до його клубу та розмістив спільне фото. На ньому гравці тиснуть один одному руки.

Пост Луніна
Допис Луніна. Фото: скриншот

Відзначимо, що під час сьогоднішньої презентації, яка зібрала повний стадіон, Мбаппе повторив скандування Кріштіану Роналду під час своєї презентації: "один, два, три, Hala Madrid".

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

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