Андрій Лунін привітав Мбаппе з переходом в Реал

Андрій Лунін. Фото: ФК Реал

Голкіпер Андрій Лунін привітав Кіліана Мбаппе з переходом до мадридського Реала. Француза офіційно представили сьогодні.

Відповідний допис з привітанням Лунін розмістив на своїй сторінці у Instagram.

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Андрій Лунін у Instagram stories відзначив перехід Мбаппе до його клубу та розмістив спільне фото. На ньому гравці тиснуть один одному руки.

Допис Луніна. Фото: скриншот

Відзначимо, що під час сьогоднішньої презентації, яка зібрала повний стадіон, Мбаппе повторив скандування Кріштіану Роналду під час своєї презентації: "один, два, три, Hala Madrid".

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