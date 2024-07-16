Андрей Лунин поздравил Мбаппе с переходом в Реал

Андрей Лунин. Фото: ФК Реал

Голкипер Андрей Лунин поздравил Килиана Мбаппе с переходом в мадридский Реал. Француза официально представили сегодня.

Соответствующее сообщение с поздравлением Лунин разместил на своей странице в Instagram.

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Лунин поздравил Мбаппе

Андрей Лунин в Instagram stories отметил переход Мбаппе в его клуб и разместил совместное фото. На нем игроки жмут друг другу руки.

Сообщение Лунина. Фото: скриншот

Отметим, что во время сегодняшней презентации, собравшей полный стадион, Мбаппе повторил скандирование Криштиану Роналду во время своей презентации: "Один, два, три, Hala Madrid".

🏠 ¡Bienvenido a tu nueva casa, @KMbappe ! 🤩 #WelcomeMbappé pic.twitter.com/rFtyvX4qdo — Real Madrid CF (@realmadrid) 16.06.2024

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