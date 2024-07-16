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Лунин поздравил Мбаппе с переходом в Реал

16 июля 2024 21:26
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Андрей Лунин поздравил Мбаппе с переходом в Реал
Андрей Лунин. Фото: ФК Реал
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Голкипер Андрей Лунин поздравил Килиана Мбаппе с переходом в мадридский Реал. Француза официально представили сегодня.

Соответствующее сообщение с поздравлением Лунин разместил на своей странице в Instagram.

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Андрей Лунин в Instagram stories отметил переход Мбаппе в его клуб и разместил совместное фото. На нем игроки жмут друг другу руки.

Пост Лунина
Сообщение Лунина. Фото: скриншот

Отметим, что во время сегодняшней презентации, собравшей полный стадион, Мбаппе повторил скандирование Криштиану Роналду во время своей презентации: "Один, два, три, Hala Madrid".

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