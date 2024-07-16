Кіліан Мбаппе офіційно представлений гравцем Реала на Сантьяго Бернабеу

Мбаппе презентували гравцем Реала — копіював Роналду і привітав Зідана
У Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" презентували зіркового вінгера Кіліана Мбаппе. Перед цим француз пройшов медобстеження.
Домашня арена зібрала на презентацію Мбаппе аншлаг, повідомляє портал Новини.LIVE.
🤍 1, 2, 3… ¡HALA MADRID! 🤍— Real Madrid CF (@realmadrid) July 16, 2024
🗣️ @KMbappe #WelcomeMbappé pic.twitter.com/cEOhEF6K4E
Презентація Мбаппе була на рівні з Роналду
Під час презентації, яка зібрала повний стадіон, Мбаппе повторив скандування Кріштіану Роналду під час своєї презентації: "один, два, три, Hala Madrid".
За ловами Кіліана, він віддав шану Роналду, який став великим гравцем для "Реала".
🏠 ¡Bienvenido a tu nueva casa, @KMbappe ! 🤩 #WelcomeMbappé pic.twitter.com/rFtyvX4qdo— Real Madrid CF (@realmadrid) July 16, 2024
Зазначимо, що Мбаппе став гравцем "Реала" 3 червня, але був представлений лише зараз.
На презентацію прийшов легендарний французький футболіст та тренер Зінедін Зідан.
Zinedine Zidane was proud.🤍 pic.twitter.com/px9Xr0g4yk— Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024
Також Кіліан позував на тлі Кубків Ліги чемпіонів, які не зміг виграти у складі "ПСЖ".
У "Реалі" Мбаппе зароблятиме по 30 млн євро на рік та бонуси.
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