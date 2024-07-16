Кіліан Мбаппе офіційно представлений гравцем Реала на Сантьяго Бернабеу

Кіліан Мбаппе на презентації "Реала". Фото: "Реал" Мадрид

У Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" презентували зіркового вінгера Кіліана Мбаппе. Перед цим француз пройшов медобстеження.

Домашня арена зібрала на презентацію Мбаппе аншлаг, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Презентація Мбаппе була на рівні з Роналду

Під час презентації, яка зібрала повний стадіон, Мбаппе повторив скандування Кріштіану Роналду під час своєї презентації: "один, два, три, Hala Madrid".

За ловами Кіліана, він віддав шану Роналду, який став великим гравцем для "Реала".

Зазначимо, що Мбаппе став гравцем "Реала" 3 червня, але був представлений лише зараз.

На презентацію прийшов легендарний французький футболіст та тренер Зінедін Зідан.

Zinedine Zidane was proud.🤍 pic.twitter.com/px9Xr0g4yk — Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024

Також Кіліан позував на тлі Кубків Ліги чемпіонів, які не зміг виграти у складі "ПСЖ".

Мбаппе в оточенні легенд "Реала". Фото: "Реал" Мадрид

У "Реалі" Мбаппе зароблятиме по 30 млн євро на рік та бонуси.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

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