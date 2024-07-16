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Мбаппе презентували гравцем Реала — копіював Роналду і привітав Зідана

16 липня 2024 17:33
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Кіліан Мбаппе офіційно представлений гравцем Реала на Сантьяго Бернабеу
Кіліан Мбаппе на презентації "Реала". Фото: "Реал" Мадрид
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" презентували зіркового вінгера Кіліана Мбаппе. Перед цим француз пройшов медобстеження.

Домашня арена зібрала на презентацію Мбаппе аншлаг, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Презентація Мбаппе була на рівні з Роналду

Під час презентації, яка зібрала повний стадіон, Мбаппе повторив скандування Кріштіану Роналду під час своєї презентації: "один, два, три, Hala Madrid".

За ловами Кіліана, він віддав шану Роналду, який став великим гравцем для "Реала".

Зазначимо, що Мбаппе став гравцем "Реала" 3 червня, але був представлений лише зараз.

На презентацію прийшов легендарний французький футболіст та тренер Зінедін Зідан.

Також Кіліан позував на тлі Кубків Ліги чемпіонів, які не зміг виграти у складі "ПСЖ".

Презентація Кіліана Мбаппе
Мбаппе в оточенні легенд "Реала". Фото: "Реал" Мадрид

У "Реалі" Мбаппе зароблятиме по 30 млн євро на рік та бонуси.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга

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