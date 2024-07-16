Килиан Мбаппе официально представлен игроком Реала на Сантьяго Бернабеу

Килиан Мбаппе на презентации "Реала". Фото: "Реал" Мадрид

В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" презентовали звездного вингера Килиана Мбаппе. Перед этим француз прошел медобследование.

Домашняя арена собрала на презентацию Мбаппе аншлаг, сообщил портал Новини.LIVE.

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Презентация Мбаппе была на уровне с Роналду

Во время презентации, которая собрала полный стадион, Мбаппе повторил скандирование Криштиану Роналду во время своей презентации: "один, два, три, Hala Madrid".

По ловам Килиана, он отдал дань уважения Роналду, который стал великим игроком для "Реала".

Отметим, что Мбаппе стал игроком "Реала" 3 июня, но был представлен лишь сейчас.

На презентацию пришел легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан.

Zinedine Zidane was proud.🤍 pic.twitter.com/px9Xr0g4yk — Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024

Также Килиан позировал на фоне Кубков Лиги чемпионов, которые не смог выиграть в составе "ПСЖ".

Мбаппе в окружении легенд "Реала". Фото: "Реал" Мадрид

В "Реале" Мбаппе будет зарабатывать по 30 млн евро в год и бонусы.

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