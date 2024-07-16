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Мбаппе презентовали игроком Реала — копировал Роналду и поприветствовал Зидана

16 июля 2024 17:33
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Килиан Мбаппе официально представлен игроком Реала на Сантьяго Бернабеу
Килиан Мбаппе на презентации "Реала". Фото: "Реал" Мадрид
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" презентовали звездного вингера Килиана Мбаппе. Перед этим француз прошел медобследование.

Домашняя арена собрала на презентацию Мбаппе аншлаг, сообщил портал Новини.LIVE.

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Презентация Мбаппе была на уровне с Роналду

Во время презентации, которая собрала полный стадион, Мбаппе повторил скандирование Криштиану Роналду во время своей презентации: "один, два, три, Hala Madrid".

По ловам Килиана, он отдал дань уважения Роналду, который стал великим игроком для "Реала".

Отметим, что Мбаппе стал игроком "Реала" 3 июня, но был представлен лишь сейчас.

На презентацию пришел легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан.

Также Килиан позировал на фоне Кубков Лиги чемпионов, которые не смог выиграть в составе "ПСЖ".

Презентация Килиана Мбаппе
Мбаппе в окружении легенд "Реала". Фото: "Реал" Мадрид

В "Реале" Мбаппе будет зарабатывать по 30 млн евро в год и бонусы.

Напомним, "Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.

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футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Испанская Ла Лига

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