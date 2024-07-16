Килиан Мбаппе официально представлен игроком Реала на Сантьяго Бернабеу

Мбаппе презентовали игроком Реала — копировал Роналду и поприветствовал Зидана
В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" презентовали звездного вингера Килиана Мбаппе. Перед этим француз прошел медобследование.
Домашняя арена собрала на презентацию Мбаппе аншлаг, сообщил портал Новини.LIVE.
🤍 1, 2, 3… ¡HALA MADRID! 🤍— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2024
🗣️ @KMbappe #WelcomeMbappé pic.twitter.com/cEOhEF6K4E
Презентация Мбаппе была на уровне с Роналду
Во время презентации, которая собрала полный стадион, Мбаппе повторил скандирование Криштиану Роналду во время своей презентации: "один, два, три, Hala Madrid".
По ловам Килиана, он отдал дань уважения Роналду, который стал великим игроком для "Реала".
🏠 ¡Bienvenido a tu nueva casa, @KMbappe! 🤩#WelcomeMbappé pic.twitter.com/rFtyvX4qdo— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2024
Отметим, что Мбаппе стал игроком "Реала" 3 июня, но был представлен лишь сейчас.
На презентацию пришел легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан.
Zinedine Zidane was proud.🤍 pic.twitter.com/px9Xr0g4yk— Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024
Также Килиан позировал на фоне Кубков Лиги чемпионов, которые не смог выиграть в составе "ПСЖ".
В "Реале" Мбаппе будет зарабатывать по 30 млн евро в год и бонусы.
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