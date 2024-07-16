Презентация Килиана Мбаппе в Реале: футболист прошел медобследование

Килиан Мбаппе перед медобследованием. Фото: x.com/theMadridZone

В Мадриде 16 июля на "Сантьяго Бернабеу" состоится представление Килиана Мбаппе. Футболист утром прибыл в город для медобследования и презентации.

Об этом сообщила страница The Madrid Zone в X.

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🚨Kylian Mbappé after his medicals took time out to sign autographs for fans. @JosePadi_ pic.twitter.com/ivMjMxONgD — Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024

Мбаппе в "Реале"

После приезда в Мадрид Мбаппе очень быстро прошел медицинское обследование.

Перед входом в клинику, где прошло медобследование, Мбаппе "атаковали" журналисты и болельщики клуба. Килиана окружили, и пришлось раздавать автографы и отвечать на вопросы.

Футболиста спросили о том, мечтал ли он играть за "Реал". Мбаппе утвердительно ответил "конечно, да".

Отметим, что Мбаппе представят на "Бернабеу" в 13:00 по киевскому времени.

"Реал" для презентации Мбаппе выделил клубный магазин, который сегодня продает футболки с девятым номером Килиана.

Интересно, что в "Реале" для Мбаппе подготовили план тренировок, который очень похож на фитнес-программу Криштиану Роналду. В клубе надеются, что француз будет для них таким же важным игроком, как был португалец.

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