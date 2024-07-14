Реал Мадрид продал 7 тысяч футболок Мбаппе за один день

Килиан Мбаппе на Евро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Мадридский "Реал" начал продавать футболки с номером и именем своего новичка Киллиана Мбаппе. Для клуба это новая маркетинговая находка.

Портал Madrid Xtra со ссылкой на El Chiringuito сообщил о количестве проданных футболок в первый день продаж.

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Сколько заработали на Мбаппе

В первый день продаж мадридский "Реал" через онлайн-магазин продал более семи тысяч футболок, за которые заработал 800 тысяч евро.

В "Реале" на текущий момент испытывают проблемы с производством футболок, поскольку не справляются с количеством запросов от покупателей. Поставки продукции будут идти с задержкой.

Отметим, что еще не было официальной презентации Киллиана. Футболиста представят болельщикам 16 июля на "Сантьяго Бернабеу".

Мбаппе в мадридском "Реале" будет зарабатывать 30 млн евро в год и бонусы за голы.

Также в контракте Мбаппе прописана клаусула в размере 1 млрд евро.

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