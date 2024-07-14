Реал Мадрид продав 7 тисяч футболок Мбаппе за один день

Кіліан Мбаппе на Євро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Мадридський "Реал" почав продавати футболки з номером та ім'ям свого новачка Кілліана Мбаппе. Для клубу це нова рекламна знахідка.

Портал Madrid Xtra з посиланням на El Chiringuito повідомив про кількість проданих футболок у перший день продажів.

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Скільки заробили на Мбаппе

В перший день продажу мадридський "Реал" через онлайн-магазин продав понад сім тисяч футболок, за які заробив 800 тисяч євро.

У "Реалі" на цю мить мають проблеми з виробництвом футболок, оскільки не справляються з кількістю запитів від покупців. Постачання продукції йтиме із затримкою.

Зазначимо, що ще не було офіційної презентації Кілліана. Футболіста представлять уболівальникам 16 липня на "Сантьяго Бернабеу".

Мбаппе в мадридському "Реалі" зароблятиме 30 млн євро на рік та бонуси за голи.

Також у контракті Мбаппе прописано клаусулу у розмірі 1 млрд євро.

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