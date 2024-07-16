Презентація Кіліана Мбаппе у Реалі: футболіст пройшов медобстеження

Мбаппе прибув до Мадриду й одразу поїхав до лікарів
У Мадриді 16 липня на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться презентація Кіліана Мбаппе. Футболіст вранці прибув до міста для медобстеження та представлення.
Про це повідомила сторінка The Madrid Zone у X.
🚨Kylian Mbappé після його медичних дзвінків часу від sign autographs for fans. @JosePadi_ pic.twitter.com/ivMjMxONgD— Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024
Мбаппе у "Реалі"
Після приїзду до Мадриду Мбаппе дуже швидко пройшов медичне обстеження.
Перед входом до клініки, де відбулося медобстеження, Мбаппе "атакували" журналісти та вболівальники клубу. Кіліана оточили й довелося роздавати автографи та відповідати на запитання.
Футболіста запитали, чи мріяв він грати за "Реал". Мбаппе ствердно відповів "звичайно, так".
Зазначимо, що Мбаппе представлять на "Бернабеу" о 13:00 за київським часом.
"Реал" для презентації Мбаппе виділив клубний магазин, який сьогодні продає футболки із дев'ятим номером Кіліана.
Цікаво, що у "Реалі" для Мбаппе підготували план тренувань, який дуже схожий на фітнес-програму Кріштіану Роналду. У клубі сподіваються, що француз буде для них таким же важливим гравцем, як був португалець.
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