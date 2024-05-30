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Лунін розкрив секрет, чи зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

30 травня 2024 22:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лунін розкрив секрет, чи зіграє у фіналі Ліги чемпіонів
Лунін та Чуамені. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Воротар збірної України Андрій Лунін повідомив, що не зможе зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти "Борусії". Причиною український голкіпер назвав свою хворобу.

Про це воротар написав у своєму інстаграмі, передає Новини.LIVE.

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Українець захворів в останній тиждень підготовки та на 2 дні вилетів із тренувального процесу. Після одужання медштаб Реала дозволив Луніну займатись лише окремо, щоб не заразити партнерів. 

"Мені дуже сумно, що я не можу підготуватися до гри разом із командою. Найважливіша гра сезону та всього мого життя... Велике спасибі за всі ваші повідомлення, підтримку та побажання!!! Вперед до 15-го кубка чемпіонів", — написав Лунін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Чи потрапить Лунін на матч

Делегація "вершкових" вже вилетіла до Лондона, а Андрій сподівається прибути хоча б у суботу безпосередньо перед фіналом проти "Борусії".

Нагадаємо, українець був одним із головних героїв "Реала" протягом плей-офф, зокрема, 2 сейвами виграв серію пенальті у півфіналі проти "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

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Ліга чемпіонів
Андрій Лунін
Реал Мадрид
Боруссія Дортмунд

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