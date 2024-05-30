Лунін розкрив секрет, чи зіграє у фіналі Ліги чемпіонів
Воротар збірної України Андрій Лунін повідомив, що не зможе зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти "Борусії". Причиною український голкіпер назвав свою хворобу.
Про це воротар написав у своєму інстаграмі, передає Новини.LIVE.
Українець захворів в останній тиждень підготовки та на 2 дні вилетів із тренувального процесу. Після одужання медштаб Реала дозволив Луніну займатись лише окремо, щоб не заразити партнерів.
"Мені дуже сумно, що я не можу підготуватися до гри разом із командою. Найважливіша гра сезону та всього мого життя... Велике спасибі за всі ваші повідомлення, підтримку та побажання!!! Вперед до 15-го кубка чемпіонів", — написав Лунін.
Чи потрапить Лунін на матч
Делегація "вершкових" вже вилетіла до Лондона, а Андрій сподівається прибути хоча б у суботу безпосередньо перед фіналом проти "Борусії".
Нагадаємо, українець був одним із головних героїв "Реала" протягом плей-офф, зокрема, 2 сейвами виграв серію пенальті у півфіналі проти "Манчестер Сіті".
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