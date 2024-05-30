Лунин раскрыл секрет, сыграет ли в финале Лиги чемпионов

Лунин и Чуамень. Фото: Reuters

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сообщил, что не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против "Боруссии". Причиной украинский голкипер назвал свою болезнь.

Об этом вратарь написал в своем инстаграмме, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинец заболел в последнюю неделю подготовки и на 2 дня вылетел из тренировочного процесса. После выздоровления медштаб Реала позволил Лунину заниматься только отдельно, чтобы не заразить партнеров.

"Мне очень грустно, что я не могу подготовиться к игре вместе с командой. Самая важная игра сезона и всей моей жизни... Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и пожелания!!! Вперед к 15-му кубку чемпионов", — написал Лунин.

Попадет ли Лунин на матч

Делегация "сливочных" уже вылетела в Лондон, а Андрей надеется прибыть хотя бы в субботу прямо перед финалом против "Боруссии".

Напомним, украинец был одним из главных героев "Реала" на протяжении плей-офф, в частности, двумя сейвами выиграл серию пенальти в полуфинале против "Манчестер Сити".

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

"Жирона" будет вынуждена продать Довбика — форвардом интересуется топ-клуб.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

Сабо назвал футболиста Динамо, который скоро сменит клуб.

"Челси" предложит "Барселоне" огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды.