Лунин раскрыл секрет, сыграет ли в финале Лиги чемпионов
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сообщил, что не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против "Боруссии". Причиной украинский голкипер назвал свою болезнь.
Об этом вратарь написал в своем инстаграмме, передает Новини.LIVE.
Украинец заболел в последнюю неделю подготовки и на 2 дня вылетел из тренировочного процесса. После выздоровления медштаб Реала позволил Лунину заниматься только отдельно, чтобы не заразить партнеров.
"Мне очень грустно, что я не могу подготовиться к игре вместе с командой. Самая важная игра сезона и всей моей жизни... Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и пожелания!!! Вперед к 15-му кубку чемпионов", — написал Лунин.
Попадет ли Лунин на матч
Делегация "сливочных" уже вылетела в Лондон, а Андрей надеется прибыть хотя бы в субботу прямо перед финалом против "Боруссии".
Напомним, украинец был одним из главных героев "Реала" на протяжении плей-офф, в частности, двумя сейвами выиграл серию пенальти в полуфинале против "Манчестер Сити".
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