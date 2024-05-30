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Лунин раскрыл секрет, сыграет ли в финале Лиги чемпионов

30 мая 2024 22:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лунин раскрыл секрет, сыграет ли в финале Лиги чемпионов
Лунин и Чуамень. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сообщил, что не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов против "Боруссии". Причиной украинский голкипер назвал свою болезнь.

Об этом вратарь написал в своем инстаграмме, передает Новини.LIVE.

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Украинец заболел в последнюю неделю подготовки и на 2 дня вылетел из тренировочного процесса. После выздоровления медштаб Реала позволил Лунину заниматься только отдельно, чтобы не заразить партнеров.

"Мне очень грустно, что я не могу подготовиться к игре вместе с командой. Самая важная игра сезона и всей моей жизни... Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и пожелания!!! Вперед к 15-му кубку чемпионов", — написал Лунин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Попадет ли Лунин на матч

Делегация "сливочных" уже вылетела в Лондон, а Андрей надеется прибыть хотя бы в субботу прямо перед финалом против "Боруссии".

Напомним, украинец был одним из главных героев "Реала" на протяжении плей-офф, в частности, двумя сейвами выиграл серию пенальти в полуфинале против "Манчестер Сити".

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

"Жирона" будет вынуждена продать Довбика — форвардом интересуется топ-клуб.

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Лига чемпионов
Андрей Лунин
Реал Мадрид
Боруссия Дортмунд

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