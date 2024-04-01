Лунін розповів про підготовку до матчу з Манчестер Сіті
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів, можливо, відбудеться вирішальне протистояння турніру. Зійдуться дві найсильніші команди у світі — "Манчестер Сіті" проти "Реала".
Майбутнє протистояння прокоментував український голкіпер Андрій Лунін, слова якого навела пресслужба "Реала".
Лунін про підготовку до "Манчестер Сіті"
За словами Луніна, команда готуватиметься до "Ман Сіті" дуже ретельно, як і до будь-якого іншого матчу. При цьому перед підготовкою їм необхідно відновитися після непростої гри з "Атлетиком", де "Реал" виграв, а Андрій не пропустив, зробивши три сейви.
"Ми підходимо до цього матчу з повною серйозністю, як і до всіх ігор. Зараз наш пріоритет - відновлення. У нас є кілька днів для ретельної підготовки та тренувань. Ми вивчимо відео нашого суперника і зробимо все можливе для досягнення найкращого результату", — сказав Андрій.
Лунін у поточному сезоні провів 24 матчі, де пропустив 19 м'ячів та 11 матчів зіграв на "нуль". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Андрія у 16 млн євро.
Зазначимо, що гра "Реал" — "Ман Сіті" відбудеться 9 квітня. Початок — 22:00.
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