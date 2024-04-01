Лунін розповів про підготовку до матчу з Манчестер Сіті

Андрій Лунін під час розминки. Фото: instagram.com/realmadrid/

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів, можливо, відбудеться вирішальне протистояння турніру. Зійдуться дві найсильніші команди у світі — "Манчестер Сіті" проти "Реала".

Майбутнє протистояння прокоментував український голкіпер Андрій Лунін, слова якого навела пресслужба "Реала".

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Лунін про підготовку до "Манчестер Сіті"

За словами Луніна, команда готуватиметься до "Ман Сіті" дуже ретельно, як і до будь-якого іншого матчу. При цьому перед підготовкою їм необхідно відновитися після непростої гри з "Атлетиком", де "Реал" виграв, а Андрій не пропустив, зробивши три сейви.

"Ми підходимо до цього матчу з повною серйозністю, як і до всіх ігор. Зараз наш пріоритет - відновлення. У нас є кілька днів для ретельної підготовки та тренувань. Ми вивчимо відео нашого суперника і зробимо все можливе для досягнення найкращого результату", — сказав Андрій.

Лунін у поточному сезоні провів 24 матчі, де пропустив 19 м'ячів та 11 матчів зіграв на "нуль". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Андрія у 16 млн євро.

Зазначимо, що гра "Реал" — "Ман Сіті" відбудеться 9 квітня. Початок — 22:00.

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