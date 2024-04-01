Лунин рассказал о подготовке к матчу с Манчестер Сити

Андрей Лунин во время разминки. Фото: instagram.com/realmadrid/

В четвертьфинале Лиги чемпионов, возможно, состоится решающие противостояние турнира. Сойдутся две сильнейшие команды в мире — "Манчестер Сити" против "Реала".

Предстоящее противостояние прокомментировал украинский голкипер Андрей Лунин, слова которого привела пресс-служба "Реала".

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Лунин о подготовке к "Манчестер Сити"

По словам Лунина, команда будет готовиться к "Ман Сити" очень тщательно, как и к любому другому матчу. При этом перед подготовкой им необходимо восстановиться после непростой игры с "Атлетиком", где "Реал" выиграл, а Андрей не пропустил, сделав три сейва.

"Мы подходим к этому матчу с полной серьезностью, как и ко всем играм. Сейчас наш приоритет — восстановление. У нас есть несколько дней для тщательной подготовки и тренировок. Мы изучим видео нашего соперника и сделаем все возможное для достижения наилучшего результата", — сказал Андрей.

Лунин в текущем сезоне провел 24 матча, где пропустил 19 мячей и 11 матчей сыграл на "ноль". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Андрея в 16 млн евро.

Отметим, что игра "Реал" — "Ман Сити" состоится 9 апреля. Начало — 22:00.

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