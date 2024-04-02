Лунін відмовився від послуг батька заради роботи з відомим агентом
Воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін змінив агента. Він працюватиме із відомою компанією Polaris Sports.
Ця агенція представляє багатьох відомих футболістів світу, повідомляє Marca.
Підтвердилася інформація про те, що Андрій Лунін змінив агента. Раніше 25-річного футболіста репрезентував його рідний батько Олексій Лунін. Тепер коли голкіпер виграв конкуренцію за місце в основному складі "Реала", він вирішив скористатися послугами Polaris Sports.
Що зміниться для Луніна
Ще в грудні з'явилися перші чутки, що Андрій Лунін почне працювати з новим агентом. Він обрав послуги Polaris Sports, які вже представляють таких футболістів як Кріштіану Роналду, Жоау Фелікс, а також тренера Жозе Моурінью та інших зірок спорту.
Контракт Андрія Луніна з "Реалом" спливає влітку 2025 року. Клуб вирішив запропонувати українцеві продовжити угоду. Голкіпер погодився продовжити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу". Агентство Polaris Sports, головою якого є відомий Жорже Мендеш, простежить, щоб новий контракт Луніна виявився вигідним для Андрія.
У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін провів за "Реал" 24 поєдинки у всіх турнірах. В 11 із них українцю вдавалося зберігати свої ворота у недоторканності.
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