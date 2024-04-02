Лунін відмовився від послуг батька заради роботи з відомим агентом

Андрій Лунін перед грою. Фото: instagram.com/realmadrid/

Воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін змінив агента. Він працюватиме із відомою компанією Polaris Sports.

Ця агенція представляє багатьох відомих футболістів світу, повідомляє Marca.

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Підтвердилася інформація про те, що Андрій Лунін змінив агента. Раніше 25-річного футболіста репрезентував його рідний батько Олексій Лунін. Тепер коли голкіпер виграв конкуренцію за місце в основному складі "Реала", він вирішив скористатися послугами Polaris Sports.

Андрій Лунін у складі "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/

Що зміниться для Луніна

Ще в грудні з'явилися перші чутки, що Андрій Лунін почне працювати з новим агентом. Він обрав послуги Polaris Sports, які вже представляють таких футболістів як Кріштіану Роналду, Жоау Фелікс, а також тренера Жозе Моурінью та інших зірок спорту.

Контракт Андрія Луніна з "Реалом" спливає влітку 2025 року. Клуб вирішив запропонувати українцеві продовжити угоду. Голкіпер погодився продовжити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу". Агентство Polaris Sports, головою якого є відомий Жорже Мендеш, простежить, щоб новий контракт Луніна виявився вигідним для Андрія.

У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін провів за "Реал" 24 поєдинки у всіх турнірах. В 11 із них українцю вдавалося зберігати свої ворота у недоторканності.

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