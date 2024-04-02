Лунин отказался от услуг отца ради работы с известным агентом

Андрей Лунин перед игрой. Фото: instagram.com/realmadrid/

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин сменил агента. Он будет работать с известной компанией Polaris Sports.

Это агентство представляет многих известных футболистов мира, сообщает Marca.

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Подтвердилась информация о том, что Андрей Лунин сменил агента. Раньше 25-летнего футболиста представлял его родной отец Алексей Лунин. Теперь, когда голкипер выиграл конкуренцию за место в основном составе "Реала", он решил воспользоваться услугами Polaris Sports.

Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Что изменится для Лунина

Еще в декабре появились первые слухи о том, что Андрей Лунин начнет работать с новым агентом. Он выбрал услуги Polaris Sports, которые уже представляют таких футболистов, как Криштиану Роналду, Жоау Феликс, а также тренера Жозе Моуринью и других звезд спорта.

Контракт Андрея Лунина с "Реалом" истекает летом 2025 года. Клуб решил предложить украинцу продлить соглашение. Голкипер согласился продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу". Агентство Polaris Sports, главой которого является известный Жорже Мендеш, проследит, чтобы новый контракт Лунина оказался выгодным для Андрея.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин провел за "Реал" 24 поединка во всех турнирах. В 11 из них украинцу удавалось сохранять свои ворот в неприкосновенности.

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