Андрій Лунін здобув Суперкубок Європи-2024 в матчі за Реал Мадрид

Андрій Лунін та гравці Реалу. Фото: instagram/lunin_andrey

Український голкіпер Андрій Лунін здобув Суперкубок Європи-2024 у складі "Реал Мадриду" у матчі проти "Аталанти". В цьому ж поєдинку вперше вдалось відзначитись Кіану Мбаппе.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Лунін здобув Суперкубок Європи-2024

Мадридський клуб переміг "Аталанту" з рахунком 2:0. Лунін провів гру на лаві запасних. Відомо, що голкіпер виграв з "Ралом" дві Ліги чемпіонів, два чемпіонати, Кубок та два Суперкубки Іспанії, ще один Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.

Цей трофей став десятим для українця у складі мадридського клубу.

Андрій Лунін відреагував у соцмережах та опублікував кадри з трофеєм.

"Чемпіони Суперкубка", — написав він.

Мбаппе відзначився першим голом за Реал

Французький футболіст дебютував у вчорашньому матчі за "Реал" і одразу відзначився голом. Він вдало завершив атаку команди та направив мʼяч у "девʼятку" на 68-й хвилині. Таким чином мадридці здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

"Реал" – "Аталанта" – 2:0

Голи: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Попередження: Беллінгем, 35, Вінісіус, 42 – Едерсон, 9, Джимсіті, 65

"Реал": Куртуа – Карвахаль (Васкес, 89), Рюдігер, Мілітао, Менді – Тчуамені, Вальверде, Беллінгем (Себальос, 89) – Родріго (Модрич, 77), Мбаппе (Діас, 83), Вінісіус (Гюлер, 89)

"Аталанта": Муссо – Джімшіті, Хін (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71) – Дзаппакоста (Годфрі, 62), де Рон, Пашалич (Манцоні, 90), Едерсон, Руджері – де Кетеларе (Ретегі, 62), Лукман

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