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Анчелотті назвав роль Луніна у Реалі

13 серпня 2024 22:28
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Анчелотті розповів про майбутнє Луніна в Реалі перед Суперкубком УЄФА
Андрій Лунін під час тренування у "Реалі". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" та український голкіпер Андрій Лунін досі не можуть домовитися про новий контракт. Тому під питанням місце воротаря не лише в стартовому складі, але й в клубі.

Перед матчем за Суперкубок УЄФА між "Реалом" та "Аталантою" головний тренер мадридців Карло Анчелотті розповів про роль Луніна в команді. Слова спеціаліста навела "Трибуна".

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Андрій Лунін. Фото: FC Real Madrid

Анчелотті висловився про Луніна

Анчелотті після питання про майбутнє Луніна в клубі заявив, що Андрій є частиною їх фантастичного клубу та найкращої пари голкіперів у світі.

Луніна тренер назвав важливою частиною складу та додав, наскільки важливим була роль українця минулого сезону.

"На мою особисту думку, у нас найкращі голкіпери, найкращі захисники, півзахисники та нападники. Лунін — частина нашого складу, важлива частина нашого складу. Минулого сезону він був важливою частиною нашого складу", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що контракт Луніна з "Реалом" діє до літа 2025 року. Українець тоді може піти вільним агентом. У клубі не хочуть втрачати кошти на українцеві й у випадку, якщо воротар не продовжить контракт, його хочуть продати.

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